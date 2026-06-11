La nouvelle fonction s’inscrit dans la continuité de Tap to Pay sur iPhone, le service qui permet déjà à un professionnel d’accepter des paiements sans contact avec un simple iPhone. Grâce à ce système, un client peut régler en approchant son iPhone, son Apple Watch, sa carte bancaire sans contact ou un autre moyen de paiement compatible du téléphone du commerçant. Le paiement est alors réalisé via NFC, comme avec Apple Pay.

Avec iOS 27, Apple ajoute une couche d’échange d’informations pendant une session Tap to Pay active. Le client pourra, par exemple, partager ses coordonnées pour s’inscrire à un programme de fidélité, transmettre une adresse de livraison ou une adresse e-mail pour recevoir un reçu, ajouter ou partager des cartes Apple Wallet, consulter son panier, puis payer avec Apple Pay.

En résumé, la fonction permet de centraliser plusieurs actions lors d'un achat sans multiplier les échanges entre le commerçant et le client. Pour les commerçants, cela permet de centraliser certaines opérations sans multiplier les équipements ou les étapes distinctes pour recueillir les informations du client.