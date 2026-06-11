Avec iOS 27, Apple ajoute une nouvelle option pensée pour faciliter les échanges entre commerçants et clients depuis un iPhone. Baptisée « Toucher pour partager », elle ne sera toutefois pas proposée sur le Vieux Continent au lancement.
Après avoir permis aux commerçants d’encaisser des paiements directement depuis leur smartphone, sans terminal dédié, la marque introduit avec iOS 27 une fonction destinée à simplifier le partage d’informations au moment d’une transaction ou d’un échange en boutique. Le principe est simple : un commerçant peut approcher son iPhone de l’appareil d’un client pour établir une connexion NFC et transmettre certaines données utiles. Cette nouveauté s’adresse notamment aux petits commerces, aux vendeurs présents sur des marchés locaux ou à toute activité qui repose sur des interactions rapides avec la clientèle.
iOS 27 introduit « Toucher pour partager », une extension du paiement sans contact sur iPhone
La nouvelle fonction s’inscrit dans la continuité de Tap to Pay sur iPhone, le service qui permet déjà à un professionnel d’accepter des paiements sans contact avec un simple iPhone. Grâce à ce système, un client peut régler en approchant son iPhone, son Apple Watch, sa carte bancaire sans contact ou un autre moyen de paiement compatible du téléphone du commerçant. Le paiement est alors réalisé via NFC, comme avec Apple Pay.
Avec iOS 27, Apple ajoute une couche d’échange d’informations pendant une session Tap to Pay active. Le client pourra, par exemple, partager ses coordonnées pour s’inscrire à un programme de fidélité, transmettre une adresse de livraison ou une adresse e-mail pour recevoir un reçu, ajouter ou partager des cartes Apple Wallet, consulter son panier, puis payer avec Apple Pay.
En résumé, la fonction permet de centraliser plusieurs actions lors d'un achat sans multiplier les échanges entre le commerçant et le client. Pour les commerçants, cela permet de centraliser certaines opérations sans multiplier les équipements ou les étapes distinctes pour recueillir les informations du client.
Une fonction absente de l’Espace économique européen (pour l'instant)
La fonction « Toucher pour partager » ne sera pas accessible à tous les utilisateurs d’iOS 27 dès son lancement. Apple indique qu’elle nécessite au minimum un iPhone 12, les modèles antérieurs n'étant pas concernés par cette nouveauté. Rappelons malgré tout que l'iPhone 11 est bel et bien compatible avec iOS 27. Autre restriction : le service n’est pas disponible, pour l’instant, dans l’Espace économique européen, qui comprend l’ensemble des pays de l’Union européenne. Apple n’a pas donné d’explication sur cette absence au lancement dans l’EEE.
Le géant de Cupertino n’a pas non plus communiqué de calendrier concernant une éventuelle arrivée ultérieure dans cette région. Les utilisateurs européens devront donc pour l'instant composer avec cette limite, tandis que la fonctionnalité sera proposée uniquement sur les marchés où Apple choisit de l’activer.