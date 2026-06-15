C'était prévu, Siri devait s'ouvrir à d'autres sources que ChatGPT. Pourtant, lors de la WWDC, Siri a surtout été vanté pour ses nouveautés, mais pas pour les sources partenaires qui seraient utilisées.
Apple n'a pas soufflé mot du sujet lors de sa conférence WWDC 2026, mais la firme de Cupertino pourrait bien préparer une évolution notable de Siri : la possibilité pour les utilisateurs de choisir entre plusieurs modèles d'intelligence artificielle tiers. C'est ce que rapporte Mark Gurman, journaliste spécialisé chez Bloomberg, dans sa lettre d'information Power On publiée le 14 juin.
Des traces dans le code d'iOS
Selon Mark Gurman, la première version bêta d'iOS 27 destinée aux développeurs contient déjà les bases techniques de cette fonctionnalité. On y trouverait notamment des contrôles permettant d'activer ou de désactiver la prise en charge de modèles d'IA externes, ainsi qu'une section de l'App Store conçue pour accueillir les applications compatibles.
Par ailleurs, des éléments présents dans les bêtas d'iOS 27 et de macOS 27 laisseraient entrevoir un sélecteur de chatbot, qui pour l'instant permet uniquement de basculer entre Siri et ChatGPT, mais dont la liste pourrait s'allonger.
Des discussions avec OpenAI, Anthropic et Google
Le journaliste affirme également qu'Apple aurait engagé des discussions avec trois acteurs majeurs du secteur. OpenAI, Anthropic et Google sont en vue d'intégrer leurs modèles respectifs au sein de Siri et d'Apple Intelligence.
Les développeurs souhaitant proposer leurs applications comme options compatibles devraient au préalable obtenir des autorisations spécifiques, des entitlements, auprès d'Apple, puis intégrer leur modèle selon les modalités définies par le cadre technique mis en place.
Pourquoi ce silence à la WWDC ?
Le souci, c'est qu'Apple n'a jamais parlé de tout cela à la WWDC. Alors que les fonctionnalités sont déjà dans le code d'iOS, à aucun moment la marque à la pomme ne les a évoqué.
Gurman avance plusieurs hypothèses pour expliquer l'absence de toute annonce officielle lors de la conférence des développeurs. Mettre en avant une large ouverture aux modèles tiers pourrait compliquer la position d'Apple face aux autorités de régulation européennes.
Cela risquerait aussi de reléguer au second plan la refonte de Siri présentée par la société, ou encore de créer des tensions juridiques en remettant publiquement en cause l'exclusivité dont bénéficie actuellement ChatGPT. Enfin, une telle annonce aurait pu rendre un discours sur l'IA déjà complexe encore plus difficile à articuler.
Apple adopte une nouvelle approche de l'IA
Si cette ouverture se concrétise dans une version publique d'iOS 27, Siri pourrait évoluer vers un rôle d'intermédiaire entre l'utilisateur et différents outils d'IA, plutôt que de rester un assistant autonome et fermé.
Cela représenterait un changement de philosophie pour Apple, qui a longtemps privilégié le développement interne de ses technologies. Avec le fiasco d'Apple Intelligence, annoncé comme formidable, mais dont les fonctionnalités ont laissé pantois pendant de nombreux mois, ce changement semble de bonne augure.