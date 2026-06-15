Le journaliste affirme également qu'Apple aurait engagé des discussions avec trois acteurs majeurs du secteur. OpenAI, Anthropic et Google sont en vue d'intégrer leurs modèles respectifs au sein de Siri et d'Apple Intelligence.

Les développeurs souhaitant proposer leurs applications comme options compatibles devraient au préalable obtenir des autorisations spécifiques, des entitlements, auprès d'Apple, puis intégrer leur modèle selon les modalités définies par le cadre technique mis en place.