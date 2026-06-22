Un point demeure peu clair dans cet accord avec OpenAI. Getty n'a pas précisé si ses images pourront être utilisées pour entraîner des modèles d'IA. À titre de comparaison, le contrat signé avec Perplexity exclut explicitement cette possibilité.

L'absence de précision sur ce point dans le partenariat avec OpenAI pourrait susciter des interrogations, alors que la question des droits d'auteur dans le domaine de l'IA reste un sujet sensible et largement débattu.