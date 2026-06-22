Les images sur ChatGPT sont généralement issues de Google, mais c'est sur le point de changer. L'IA d'OpenAI va devenir plus pertinente grâce à un partenariat, et proposer des images mieux contextualisées.
Getty Images a annoncé un partenariat pluriannuel avec OpenA… Dans ce contrat, les bibliothèques de contenus sous licence de l'agence photo, seront accessibles pour OpenAI, afin d'illustrer les résultats de recherche des utilisateurs. Les résultats d'images pourront apparaître dans les résultats de la recherche d'OpenAI, mais aussi dans ChatGPT. Attention toutefois, ces images ne seront pas libres de droits pour tous les utilisateurs.
Un revirement progressif
L'accord marque une évolution notable dans la position de Getty Images vis-à-vis de l'intelligence artificielle. En septembre 2022, l'agence avait interdit les œuvres générées par IA au sein de sa bibliothèque, avant d'engager quelques mois plus tard des poursuites judiciaires contre Stability AI pour violation de droits d'auteur, une plainte qui a finalement été rejetée fin 2024.
Un an après cette interdiction, Getty avait pourtant lancé son propre outil d'IA générative, entraîné sur ses propres contenus et développé en partenariat avec le modèle Edify de Nvidia. Les images produites étaient assorties d'une licence libre de droits.
Finalement, Getty accepte l'IA
En octobre 2025, l'agence avait franchi une nouvelle étape en signant un accord avec Perplexity AI, autorisant ses outils de recherche à accéder à la bibliothèque Getty.
Cet accord précisait notamment que Perplexity s'engageait à améliorer la manière dont les images sont affichées, en indiquant les crédits photographiques accompagnés d'un lien vers la source, afin de mieux informer les utilisateurs sur l'utilisation légale des contenus sous licence. Perplexity fait par ailleurs face à des poursuites liées à une utilisation présumée illégale de contenus protégés par le droit d'auteur.
Des images pour entraîner les modèles d'IA d'OpenAI ?
Un point demeure peu clair dans cet accord avec OpenAI. Getty n'a pas précisé si ses images pourront être utilisées pour entraîner des modèles d'IA. À titre de comparaison, le contrat signé avec Perplexity exclut explicitement cette possibilité.
L'absence de précision sur ce point dans le partenariat avec OpenAI pourrait susciter des interrogations, alors que la question des droits d'auteur dans le domaine de l'IA reste un sujet sensible et largement débattu.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code