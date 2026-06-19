Réserver la nouvelle manette de Valve aujourd'hui, c'est se la faire livrer en 2027. La demande explose, la production cale, et le fabricant a décidé de jouer cartes sur table sur les délais.
La nouvelle manette de Valve s'est arrachée en quelques minutes le soir de son lancement, début mai, au point de faire vaciller la boutique Steam. Pour calmer le jeu, le fabricant avait alors instauré un système de réservation. Ce 18 juin, il en a précisé les contours sur le blog Steam, et la nouvelle a de quoi refroidir les retardataires.
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Trois fenêtres de livraison, et une file d'attente qui s'allonge
En se rendant sur la page du Steam Controller, chaque personne ayant réservé voit s'afficher l'une des trois fenêtres de livraison estimées : « d'ici septembre 2026 », « d'ici décembre 2026 » ou « en 2027 ». Le créneau dépend de la date de réservation. Les commandes passées avant le 18 juin se logent dans les deux premières fenêtres ; celles enregistrées après basculent d'office dans la troisième. En clair, réserver aujourd'hui revient à patienter jusqu'en 2027.
Le mécanisme fonctionne comme une file d'attente classique. Quand votre tour approche, Valve envoie un courriel et ouvre une fenêtre de 72 heures pour finaliser l'achat. Passé ce délai, la place file au suivant. De quoi fluidifier un système qui avait viré au casse-tête le soir du lancement, lorsque la manette s'était retrouvée en rupture quasi immédiate.
Valve accompagne le tout d'une mise au point. « Nous n'avons aucune intention d'arrêter de produire le Steam Controller », écrit le fabricant. Mais la demande actuelle, comparée au nombre d'unités qu'il sait pouvoir produire d'ici la fin de l'année, l'oblige à tempérer les attentes. Une façon polie de prévenir que la patience sera de mise. L'instauration des réservations, elle, remonte à la mi-mai.
La rançon du succès, sur fond de pénurie de silicium
Si Valve peine à suivre, ce n'est pas faute d'acheteurs. Le fabricant l'admet : la demande a dépassé ses prévisions dès le lancement. Mais l'autre moitié de l'explication tient à un contexte que toute l'industrie subit de plein fouet, la pénurie de composants. La flambée de l'intelligence artificielle aspire le silicium disponible, et la mémoire vive en particulier voit ses prix s'envoler. C'est cette même crise qui avait contraint Valve à relever le tarif du Steam Deck quelques semaines plus tôt.
La manette n'est d'ailleurs pas un cas isolé dans la galaxie Valve. Le Steam Controller forme un trio avec la Steam Machine, le petit PC pensé pour le salon, et le casque Steam Frame. Les trois appareils, initialement attendus pour le début 2026, ont vu leur lancement repoussé à cause de cette même tension sur les composants. Le fabricant a tout de même déployé la veille une mise à jour majeure de SteamOS prenant en charge la Steam Machine, signe que les pièces du puzzle se mettent en place. Aucune date de commercialisation n'a toutefois été communiquée pour la console ni pour le casque, et il serait hasardeux de la deviner.
Pour qui lorgne la manette depuis la France, vous voilà prévenu. Vendue 99 euros, elle reste accessible sur le papier, mais la vraie monnaie d'échange, c'est désormais le temps. Réserver maintenant, c'est accepter une livraison qui pourrait n'arriver qu'en 2027. Pour le joueur pressé, la leçon est moins réjouissante : à l'ère de la pénurie de composants, la patience est devenue la première condition d'achat du matériel le plus convoité.