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Trois fenêtres de livraison, et une file d'attente qui s'allonge

En se rendant sur la page du Steam Controller, chaque personne ayant réservé voit s'afficher l'une des trois fenêtres de livraison estimées : « d'ici septembre 2026 », « d'ici décembre 2026 » ou « en 2027 ». Le créneau dépend de la date de réservation. Les commandes passées avant le 18 juin se logent dans les deux premières fenêtres ; celles enregistrées après basculent d'office dans la troisième. En clair, réserver aujourd'hui revient à patienter jusqu'en 2027.

Le mécanisme fonctionne comme une file d'attente classique. Quand votre tour approche, Valve envoie un courriel et ouvre une fenêtre de 72 heures pour finaliser l'achat. Passé ce délai, la place file au suivant. De quoi fluidifier un système qui avait viré au casse-tête le soir du lancement, lorsque la manette s'était retrouvée en rupture quasi immédiate.

Valve accompagne le tout d'une mise au point. « Nous n'avons aucune intention d'arrêter de produire le Steam Controller », écrit le fabricant. Mais la demande actuelle, comparée au nombre d'unités qu'il sait pouvoir produire d'ici la fin de l'année, l'oblige à tempérer les attentes. Une façon polie de prévenir que la patience sera de mise. L'instauration des réservations, elle, remonte à la mi-mai.