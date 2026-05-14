Les ingénieurs de chez Valve ont intégré dans le Steam Controller nouvelle génération ce qui, dans le jargon, s’appelle un « easter egg ».
Disponible depuis exactement dix jours, la nouvelle manette de jeu signée par Valve est l’occasion d’une petite surprise en forme de clin d’œil à l’industrie du cinéma avec ce fameux « Wilhelm scream » ou cri Wilhelm.
Un peu d’humour dans ce monde de brutes !
Contrairement à un virus – qui est planqué de manière malintentionnée dans un programme –, un « easter eggs » tient du clin d’œil, de la référence culturelle que tout le monde ne va pas forcément saisir.
Dans le monde du jeu vidéo, l’un des exemples les plus célèbres est celui de Diablo II avec son niveau des vaches. Accessible au travers d’une manipulation relativement simple, ce niveau faisait référence à une rumeur autour du premier opus de la franchise qui, lui, n’avait pas de niveau des vaches.
Chez Valve, on a le sens de l’humour et un easter egg pas trop difficile à dénicher a été intégré au Steam Controller. Les détenteurs de la manette n’ont pas mis bien longtemps à le découvrir, mais nous ne pouvons le vérifier pour le moment, nous n’avons pas encore mis les mains sur la manette.
Pour le déclencher, il suffirait donc de laisser tomber le Steam Controller d'une certaine hauteur et… d'ouvrir ses oreilles pour ne pas rater le cri de détresse qu’émet alors la manette.
Le cri Wilhelm, référence du cinéma
En effet, les ingénieurs de chez Valve ont implémenté le fameux « Wilhelm scream » ou cri Wilhelm dans la manette et il se déclenche lors de la chute de la manette.
Le cri Wilhelm est une référence cinématographique qui, depuis, a atteint d’autres univers, télévision et jeu vidéo notamment. Pour en savoir plus à son sujet, le plus simple est de consulter la page Wikipédia qui lui est dédiée, mais sachez qu’il s’agit d’un cri enregistré en 1951 et qui, depuis, a été utilisé de très nombreuses fois dans d'autres productions.
Le Steam Controller ne dispose d’aucun haut-parleur pour émettre un tel son et Valve a donc fait preuve d’ingéniosité : ce sont les moteurs haptiques de la manette qui se mettent en action pour produire ledit son. Pour le déclencher, il faut que la manette soit allumée au moment de sa chute. Bien sûr, il ne s'agit pas de le faire tomber de 5 mètres sur un sol en béton !
Le cri Wilhelm serait émis même dans le cas d’une chute relativement faible – on parle d'un mètre environ : autant donc le faire tomber sur un gros coussin bien confortable ! Notez que, contrairement aux premières rumeurs, il ne serait pas nécessaire qu'il soit connecté au PC ou que le mode Big Picture de Steam soit opérationnel.
Si, détenteur du Steam Controller, vous avez pu tester et vérifier la chose, n’hésitez pas à nous le signaler en commentaire.