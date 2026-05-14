Contrairement à un virus – qui est planqué de manière malintentionnée dans un programme –, un « easter eggs » tient du clin d’œil, de la référence culturelle que tout le monde ne va pas forcément saisir.

Dans le monde du jeu vidéo, l’un des exemples les plus célèbres est celui de Diablo II avec son niveau des vaches. Accessible au travers d’une manipulation relativement simple, ce niveau faisait référence à une rumeur autour du premier opus de la franchise qui, lui, n’avait pas de niveau des vaches.

Chez Valve, on a le sens de l’humour et un easter egg pas trop difficile à dénicher a été intégré au Steam Controller. Les détenteurs de la manette n’ont pas mis bien longtemps à le découvrir, mais nous ne pouvons le vérifier pour le moment, nous n’avons pas encore mis les mains sur la manette.

Pour le déclencher, il suffirait donc de laisser tomber le Steam Controller d'une certaine hauteur et… d'ouvrir ses oreilles pour ne pas rater le cri de détresse qu’émet alors la manette.