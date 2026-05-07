Si vous lisez Clubic avec attention, vous avez forcément eu vent de l’épisode « Steam Controller », de ses multiples rumeurs, de sa confirmation par Valve et, plus important, de son lancement… Enfin, si on peut encore appeler ça ainsi.

Dévoilé en novembre dernier et annoncé à plusieurs reprises pour une sortie « au cours du premier semestre 2026 », le Steam Controller a effectivement été commercialisé par Valve lundi dernier, à 19 h (heure de Paris) précises. Hélas, sans que l’on sache le nombre de manettes mises en vente, les stocks ont été écoulés en quelques dizaines de minutes.