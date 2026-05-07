Si le Steam Controller est en rupture de stock partout dans le monde, cela ne veut pas dire que l’on ne peut faire preuve d’imagination.
À défaut de donner des précisions sur l’éventuel retour en stock de son tout récent gamepad – le déjà fameux Steam Controller – Valve a une surprise bien sympathique pour tous ceux qui en possèdent déjà un… Et tous ceux qui ne désespèrent pas d’en obtenir un jour, un jour.
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Une rupture que l’on imagine très temporaire
Si vous lisez Clubic avec attention, vous avez forcément eu vent de l’épisode « Steam Controller », de ses multiples rumeurs, de sa confirmation par Valve et, plus important, de son lancement… Enfin, si on peut encore appeler ça ainsi.
Dévoilé en novembre dernier et annoncé à plusieurs reprises pour une sortie « au cours du premier semestre 2026 », le Steam Controller a effectivement été commercialisé par Valve lundi dernier, à 19 h (heure de Paris) précises. Hélas, sans que l’on sache le nombre de manettes mises en vente, les stocks ont été écoulés en quelques dizaines de minutes.
Certains joueurs se sont retrouvés bloqués par des serveurs de paiement un peu débordés par l’événement et, au moment où la situation s’est rétablie, il n’y avait plus de Steam Controller disponibles. Valve n'a pas encore réagi à cette situation un peu gênante pour l’image de la marque… Mais sans doute très satisfaisante d’un strict point de vue stratégique.
En effet, alors que pas mal de Cassandres estimaient que le Steam Controller était vendu trop cher et aurait « sans doute du mal à se vendre », les choses se sont plutôt bien passées pour Valve. Bien sûr, il faudra attendre d’avoir de réels chiffres de ventes pour conclure.
De la personnalisation du Steam Controller
Reste que vis-à-vis des joueurs, des utilisateurs de la plateforme Steam et plus encore de ceux de SteamOS et/ou du Steam Deck, l’épuisement des stocks a été moyennement apprécié.
Ce qui va suivre ne va pas les consoler, mais peut-être leur permettre de patienter en attendant de mettre la main sur leur « précieux ». Pour ceux qui détiennent déjà ce Steam Controller nouvelle génération, Valve parle « d'excellente nouvelle à destination de ceux et celles qui souhaitent le bricoler, le personnaliser ou concevoir des accessoires ».
En effet, sur la section Steam Community de sa plateforme, Valve a téléversé ce que l’on appelle les fichiers de CAO du Steam Controller. Il s’agit ni plus ni moins que de tous les schémas, toutes les dimensions, toutes les côtes du Steam Controller et de son puck de recharge/connexion sans-fil, au travers de deux fichiers, STL et STP.
Comme l’indique Valve, ces fichiers représentent la coque extérieure du Steam Controller et de son Puck. L’idée est de permettre aux amateurs de mettre au point tout ce que l'on peut imaginer de coques personnalisées, de boutons à l’apparence renouvelée et autres fantaisies. « Nous avons hâte de découvrir vos créations », conclut Valve. En réalité, nous aussi.