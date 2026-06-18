Très enthousiaste à propos de la Coupe du Monde 2026, Waze a déployé une option nommée « Matchs en direct ». Vous n'êtes pas fan de foot ? Il est l'heure d'agir.
Waze prévoit de nombreuses améliorations pour l'année 2026. Des alertes permettant de signaler les interventions des agents ont d'ores et déjà vu le jour. Mais toutes les notifications ne sont pas aussi utiles : certains utilisateurs aimeraient, par exemple, éviter les messages qui concernent le Mondial de Football, qui se tient actuellement outre-Atlantique.
Waze affiche par défaut les scores du Mondial de Foot
Waze a discrètement déployé une nouvelle fonctionnalité qui va beaucoup plaire aux fans de football : depuis peu, des alertes en temps réel permettent de suivre les scores des matchs. En pratique, des pop-ups surgissent à chaque évènement clé, avec le nom des équipes et une courte description. Mais cette nouveauté ne plaît pas à tout le monde.
Le problème ? La fonction « Matchs en direct » est activée par défaut. Pire, les alertes arrivent sans crier gare sur la route, alors qu'elles ne sont censées s'afficher que lorsque le véhicule est à l'arrêt, comme l'explique l'utilisateur yayoshorti sur Reddit. Un autre détail qui a son importance : les notifications sont plus grandes que celle signalant un danger. Pour le respect de la sécurité routière, on repassera.
Comment supprimer les alertes « Matchs en direct » sur Waze ?
Bien heureusement, si vous n'êtes pas mordu de foot ou que vous voulez tout simplement vous concentrer sur votre conduite et rien d'autre, une solution existe. Google a indiqué dans une page d'aide la procédure pour se débarrasser de ces alertes intempestives : il suffit de se rendre dans « Réglages » > « Alertes et rapports » > « Rapports » et de désactiver l'option « Matchs en direct ».
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Il y a cependant un souci, et il est de taille : la désactivation est introuvable sur de nombreux appareils Android et iOS. On imagine que Waze a dû revoir sa copie à la hâte face aux retours mitigés des utilisateurs et que le déploiement de cette option est encore en cours.
Il faudra donc faire preuve de patience si vous ne souhaitez pas suivre les matchs de la Coupe du Monde de Football en conduisant avec Waze.