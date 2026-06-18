Le problème ? La fonction « Matchs en direct » est activée par défaut. Pire, les alertes arrivent sans crier gare sur la route, alors qu'elles ne sont censées s'afficher que lorsque le véhicule est à l'arrêt, comme l'explique l'utilisateur yayoshorti sur Reddit. Un autre détail qui a son importance : les notifications sont plus grandes que celle signalant un danger. Pour le respect de la sécurité routière, on repassera.