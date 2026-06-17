Xiaomi a annoncé ce jour, l'arrivée de sa série TV FX Mini LED 2026 sur le marché français, déclinée en quatre tailles d'écran. Le fabricant a présenté des versions de 43, 55, 65 et 75 pouces.
La principale caractéristique technique de cette gamme, c'est la technologie qu'elle adopte. Le constructeur a opté pour du QD-Mini LED. Cette technologie de dalle permet un contrôle plus fin des contrastes et de la luminosité. Les téléviseurs affichent une définition 4K Ultra HD et couvrent 93% de l'espace colorimétrique DCI-P3. Ils prennent également en charge le HDR10+ et intègrent une technologie nommée "Filmmaker Mode", destiné à restituer l'image telle qu'elle a été calibrée par le réalisateur.
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Quatre tailles de dalle et des services de streaming intégrés
Du côté des jeux vidéo, les ports HDMI sont compatibles avec la technologie ALLM pour réduire la latence. À partir du modèle 55 pouces, un mode 120 Hz avec une fonction Game Boost est disponible, doublant la fréquence de la dalle pour améliorer la fluidité en cours de jeu. La technologie MEMC est également présente pour lisser les mouvements sur l'ensemble des contenus.
Sur le plan audio, les modèles 55 pouces et plus embarquent quatre haut-parleurs stéréo, contre deux pour le 43 pouces. Les formats Dolby Audio et DTS:X sont pris en charge.
L'interface de ces téléviseurs est Fire TV, le système d'Amazon. Le logiciel offre un accès direct à Netflix, Prime Video et YouTube depuis l'écran d'accueil. La télécommande Bluetooth intègre également l'assistant vocal Alexa.
Xiaomi positionne cette série comme une offre accessible intégrant des technologies jusqu'ici réservées à des gammes plus onéreuses.
Les tarifs sont intéressants, la modèle 43 pouces pour 349,99€, le modèle 55 pouces pour 499,99€ et la version 65 pouces pour 649,99€. Le téléviseur 75 pouces sera disponible courant juillet.