Le paiement par carte bancaire dans le réseau souterrain parisien sera déployé de manière progressive à partir de 2027, en commençant par les lignes les plus fréquentées par les non-Franciliens. La ligne 1, qui dessert Gare de Lyon, Châtelet, le Louvre et les Champs-Élysées, sera la première concernée dès juillet 2027, avec 32 000 voyageurs extérieurs à la région comptabilisés chaque jour. Les lignes 4 et 14, qui concentrent respectivement 47 000 et 45 000 usagers non-franciliens quotidiens, suivront d’ici la fin de la même année. Les lignes 7 et 12 rejoindront le dispositif avant fin 2028, et l’ensemble du réseau sera couvert à l’horizon 2030.

Avant même le métro, deux premiers points de validation seront mis en service dès cet été : en sortie de la ligne 14 à l’aéroport d’Orly le 30 juin, puis dans le funiculaire de Montmartre le 8 juillet. Jusqu’à cinq passagers pourront valider leur trajet avec une seule et même carte bancaire, selon des informations rapportées par Numerama.

En revanche, ce confort a un prix : IDFM appliquera un surcoût sur les trajets réglés par carte, afin de financer un investissement global de 140 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 25 millions d’euros de frais annuels liés aux commissions bancaires. Concrètement, un trajet en métro coûtera 3,35 euros contre 2,55 euros dans le bus ou le tramway, et jusqu'à 14,80 euros pour les trajets vers les aéroports.