Île-de-France Mobilités a tenu une conférence de presse ce 16 juin 2026 riche en annonces. Le paiement par carte bancaire dans le métro parisien est officiellement confirmé, avec un déploiement progressif à partir de 2027. Mais pour les abonnés au Navigo Annuel sur iPhone, la journée est nettement moins réjouissante.
La modernisation des transports franciliens avance, mais pas au même rythme pour tout le monde. D’un côté, une bonne nouvelle attendue depuis longtemps par les millions de visiteurs qui transitent chaque année par Paris : il sera bientôt possible de valider son titre de transport avec une simple carte bancaire dans le métro, sans avoir à acheter de ticket ni à se procurer un pass Navigo. De l’autre, un nouveau report qui va faire grincer des dents les abonnés annuels sous iPhone, habitués depuis plusieurs années à voir les promesses de dématérialisation se décaler d’échéance en échéance.
La carte bancaire dans le métro, enfin, mais avec un surcoût
Le paiement par carte bancaire dans le réseau souterrain parisien sera déployé de manière progressive à partir de 2027, en commençant par les lignes les plus fréquentées par les non-Franciliens. La ligne 1, qui dessert Gare de Lyon, Châtelet, le Louvre et les Champs-Élysées, sera la première concernée dès juillet 2027, avec 32 000 voyageurs extérieurs à la région comptabilisés chaque jour. Les lignes 4 et 14, qui concentrent respectivement 47 000 et 45 000 usagers non-franciliens quotidiens, suivront d’ici la fin de la même année. Les lignes 7 et 12 rejoindront le dispositif avant fin 2028, et l’ensemble du réseau sera couvert à l’horizon 2030.
Avant même le métro, deux premiers points de validation seront mis en service dès cet été : en sortie de la ligne 14 à l’aéroport d’Orly le 30 juin, puis dans le funiculaire de Montmartre le 8 juillet. Jusqu’à cinq passagers pourront valider leur trajet avec une seule et même carte bancaire, selon des informations rapportées par Numerama.
En revanche, ce confort a un prix : IDFM appliquera un surcoût sur les trajets réglés par carte, afin de financer un investissement global de 140 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 25 millions d’euros de frais annuels liés aux commissions bancaires. Concrètement, un trajet en métro coûtera 3,35 euros contre 2,55 euros dans le bus ou le tramway, et jusqu'à 14,80 euros pour les trajets vers les aéroports.
Le Navigo Annuel sur iPhone repoussé, l’Imagine’R attendra 2027
Pour les abonnés franciliens qui espéraient enfin ranger leur carte physique, la conférence a apporté une déception supplémentaire. Le pass Navigo Annuel, promis pour le printemps 2026 après avoir déjà été repoussé à plusieurs reprises, ne sera finalement disponible sur iPhone qu’en septembre prochain. Les utilisateurs Android s’en sortent un peu mieux, avec un lancement annoncé début juillet. Le pass Senior suivra le même calendrier.
Quant au pass Imagine’R, destiné aux élèves et étudiants, sa dématérialisation sur smartphone est désormais repoussée à la rentrée 2027. Une génération entière d’étudiants devra donc patienter encore plus d’un an avec leur carte en plastique, alors même que ce public est précisément celui qui recourt le plus naturellement au smartphone pour ses usages quotidiens.
Pour les abonnés réguliers, conserver un pass Navigo restera de toute façon la solution la plus économique : le surcoût appliqué aux paiements par carte est explicitement pensé pour faire financer le déploiement par les visiteurs occasionnels, plutôt que par les Franciliens.