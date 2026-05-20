La possibilité d'avoir un pass Navigo directement sur son iPhone a mis du temps à s'imposer. Et à peine deux ans après cet heureux événement, le dispositif pourrait déjà être en danger.
On se souvient que pendant longtemps, contrairement aux utilisateurs Android, les propriétaires d'un iPhone ne pouvaient intégrer le pass Navigo directement sur leur smartphone - une possibilité qui n'est devenue réalité qu'en 2024. Et cette facilité, obtenue de haute lutte après de longues négociations entre Apple et Ile-de-France Mobilités (IDFM), serait déjà en danger.
Un changement réglementaire dénoncé par Valérie Pécresse
Valérie Pécresse ne décolère pas. La présidente de la région Île-de-France est même allée jusqu'à posté sur LinkedIn un long message pour attaquer une « décision de l’Autorité de Régulation des transports (ART), saisie par la SNCF et la RATP, (qui) impose à Apple de nouvelles contraintes lourdes avec une date de mise en conformité fixée au 20 août prochain ». Et quand Valérie Pécresse parle de « contrainte lourdes », on peut aisément la croire, vu la description du nouveau mode d'achat de tickets sur iPhone qui devrait être mis en place.
« Pour se mettre en conformité avec la décision de l'ART, Apple devrait désormais proposer dans son "wallet" non pas un achat en quelques clics, mais, pour chaque ticket, une liste de vendeurs (comme RATP/SNCF ou Île-de-France Mobilités), puis l’utilisateur serait redirigé vers "l’Apple Store" pour télécharger l’application du vendeur, acheter son ticket en créant si nécessaire un compte, enregistrer sa carte bancaire (au lieu d’utiliser "Apple Pay") afin de retrouver ensuite son billet dans le "wallet" » explique la patronne de la région.
La présidente d'Île-de-France demande un changement de la loi
L'ART a pris cette décision en considérant « Apple comme une société de transports » précise Valérie Pécresse, une idée à son sens « ubuesque », la firme de Cupertino n'étant pas « un concurrent des transporteurs, pas plus qu’Apple n’est un concurrent des banques avec son Apple Pay ».
Pour elle, il existe tout de même une solution pour éviter la catastrophe, à savoir durant l'été 2026 « l’arrêt pur et simple de la vente de titres de transport via l’iPhone », à savoir modifier la loi. « La seule solution: modifier la loi pour énoncer clairement qu’Apple n’est pas un opérateur de transports mais – ce qu’il est – un apporteur de solutions digitales, qui peut conventionner avec IDFM ou une société de transports. Le Sénat l’a déjà voté en avril dernier, il est maintenant crucial que ce projet de loi transport soit voté à l’Assemblée nationale avant l’été » prône-t-elle. Elle a sur ce dossier le soutien du ministre des Transports.
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