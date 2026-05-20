Valérie Pécresse ne décolère pas. La présidente de la région Île-de-France est même allée jusqu'à posté sur LinkedIn un long message pour attaquer une « décision de l’Autorité de Régulation des transports (ART), saisie par la SNCF et la RATP, (qui) impose à Apple de nouvelles contraintes lourdes avec une date de mise en conformité fixée au 20 août prochain ». Et quand Valérie Pécresse parle de « contrainte lourdes », on peut aisément la croire, vu la description du nouveau mode d'achat de tickets sur iPhone qui devrait être mis en place.

« Pour se mettre en conformité avec la décision de l'ART, Apple devrait désormais proposer dans son "wallet" non pas un achat en quelques clics, mais, pour chaque ticket, une liste de vendeurs (comme RATP/SNCF ou Île-de-France Mobilités), puis l’utilisateur serait redirigé vers "l’Apple Store" pour télécharger l’application du vendeur, acheter son ticket en créant si nécessaire un compte, enregistrer sa carte bancaire (au lieu d’utiliser "Apple Pay") afin de retrouver ensuite son billet dans le "wallet" » explique la patronne de la région.