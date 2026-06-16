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Visiblement, ce jugement prouve le contraire. Les juges doivent en avoir tout aussi marre que nous des CGV de 52 pages en caractères 8pt.

Ce qui serait malin de la part du législateur, ce serait d’obliger le client à réécrire les clauses des CGV pour les valider. Ainsi, plus aucune société ne pourrait générer 52 pages de slop juridicomerdicus car personne n’accepterait de recopier ces pages. De fait, seulement les informations qui ne sont pas dans la loi seraient écrites et logiquement, ces contrats seraient allégés au maximum pour limiter que les clients ne disent « trop long, j’en veux pas finalement ».