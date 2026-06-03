La cliente remporte des succès. Dans son arrêt du 27 février 2025, la cour d'appel de Douai estime que le contrat signé avec Kréatic ne se résume pas à une simple commande de services. En effet, la société ne s'est pas contentée de travailler, elle a aussi livré quelque chose de concret, à savoir un site internet, avec son contenu, mis à disposition de la cliente pour qu'elle l'exploite. Pour les juges douaisiens, ce double objet transforme le contrat en objet hybride, à mi-chemin entre la prestation de services et la vente d'un bien, et c'est cette qualification qui va tout changer.