Il y a une bonne nouvelle pour les abonnés BiG, le pack plutôt destiné aux familles de Bouygues Telecom. La version de base de Mode Enfant est totalement gratuite. Parmi les fonctionnalités, on y trouve le suivi en temps réel du temps d'écran sur tous les appareils, un filtrage automatique des sites inappropriés, la recherche sécurisée sur les principaux moteurs, et la géolocalisation de l'enfant pour souffler un peu sans le perdre de vue.