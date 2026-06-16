Bouygues Telecom lance Mode Enfant, un contrôle parental intégré à son application et offert pour les clients BiG, qui sera disponible dès le 22 juin. Les familles vont pouvoir plus facilement aider leurs enfants à apprivoiser téléphone et réseaux sociaux.
L'opérateur Bouygues Telecom devient le premier en France à proposer un contrôle parental gratuit et donc directement intégré à son application, sans installation supplémentaire. Ce contrôle parental, baptisé Mode Enfant, sera commercialisé dans quelques jours, dès le 22 juin 2026 dans les boutiques Bouygues Telecom. Avec un suivi du temps d'écran, le filtrage des contenus et une option payante pour les familles qui veulent encore plus serrer la vis, l'outil s'avère très complet.
Bouygues Telecom dégaine Mode Enfant pour aider les parents à gérer smartphones et réseaux sociaux
Selon l'Observatoire de l'enfance et du numérique de l'UNICEF France, 63% des parents disent fixer eux-mêmes les règles d'usage du smartphone de leur enfant. Pourtant, selon une étude Ipsos, dans les faits, seulement 23% des familles françaises utilisent une véritable solution de contrôle parental. La CNILévoque d'ailleurs des outils jugés trop techniques et compliqués.
Là où les solutions concurrentes obligent souvent à installer une application sur le téléphone des parents, créer un compte mail pour l'enfant, voire sortir sa carte bancaire, Mode Enfant simplifie les choses, puisque tout se gère depuis l'appli Bouygues Telecom. Et bonne nouvelle, ça fonctionne aussi bien en Wi-Fi qu'à l'aide de son réseau mobile, quel que soit l'opérateur ou la plateforme du téléphone de l'enfant. Autrement dit, vous pouvez en profiter en étant sous Android ou iOS, depuis votre ordinateur, votre téléphone portable ou votre tablette.
L'autre détail intéressant, c'est que l'enfant ou l'adolescent n'a aucune possibilité de désactiver la solution Mode Enfant, peu importe son âge ou sa motivation à contourner les règles. Après Kids Watch, la montre TCL lancée par l'opérateur il y a un an, Bouygues Telecom réaffirme sa position comme acteur référent des familles sur le numérique.
Gratuit ou payant, que propose réellement Mode Enfant ?
Il y a une bonne nouvelle pour les abonnés BiG, le pack plutôt destiné aux familles de Bouygues Telecom. La version de base de Mode Enfant est totalement gratuite. Parmi les fonctionnalités, on y trouve le suivi en temps réel du temps d'écran sur tous les appareils, un filtrage automatique des sites inappropriés, la recherche sécurisée sur les principaux moteurs, et la géolocalisation de l'enfant pour souffler un peu sans le perdre de vue.
Si vous avez envie d'aller plus loin, l'abonnement Mode Enfant Avancé est proposé à 4,99 euros par mois et par foyer. Cette version supérieur permet de bloquer les réseaux sociaux, jeux et applications, que ce soit en continu ou sur des plages horaires définies. Elle permet aussi de fixer une limite quotidienne de temps d'écran, et de couper net la connexion grâce à l'option « Pause internet immédiate », valable pour tous les jeunes du foyer.
Quand on sait qu'une étude de Santé publique France (2025) montre que de nombreux préados utilisent leur mobile dans leur chambre, bien après l'heure du coucher, avec un impact direct sur la qualité de leur sommeil, on se dit que Mode Enfant a du sens. La solution sera commercialisée dès le 22 juin 2026 dans les boutiques Bouygues Telecom, avec un accompagnement proposé aux parents qui le souhaitent.