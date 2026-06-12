Et lorsqu’on remet les pieds sur Terre, c’est pareil. En médecine ou en détection de fraudes bancaires, des équipes reçoivent des alertes de leurs systèmes d’intelligence artificielle sans savoir quels indicateurs les ont déclenchées. En cosmologie, des physiciens pourraient valider de mauvaises conclusions sans jamais repérer l’erreur dans les données.

Au-delà du cas des neutrinos, Adrian Bayer y voit un mécanisme général. Quand on forme un réseau sur le ΛCDM, ses paramètres internes gardent la trace des dégénérescences de ce modèle. Face à de nouveaux scénarios physiques, le réseau relit les données à travers ce cadre. Pour Adrian Bayer, accélérer les calculs et comprendre les mécanismes vont de pair.

Les deux chercheurs ont prévu de reproduire l’expérience dans des conditions plus proches de données réelles, avec des incertitudes sur la formation des galaxies, des masques d’observation et du bruit instrumental. En avril 2026, les équipes du relevé DESI ont bouclé la cartographie de plus de 47 millions de galaxies et de quasars.

C’est exactement le type de données sur lequel Veena et Adrian veulent tester leurs garde-fous. Scénario par scénario, les deux chercheurs veulent établir dans quels cas l’apprentissage par transfert aide et dans quels cas il induit en erreur.