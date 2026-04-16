Un véritable succès, qui a fortement influencé l'un des débats qui agitait la communauté scientifique depuis les premières observations de James Webb. Le télescope avait détecté des galaxies massives dans un univers beaucoup plus jeune qu'anticipé, ce que certains interprétaient comme une mise en tension du modèle cosmologique standard (le modèle ΛCDM), qui décrit la composition et l'évolution de l'univers depuis le Big Bang.

Selon ce dernier, dans un univers jeune, la matière n'a pas encore eu le temps de s'agglomérer en galaxies massives. En détectant celles-ci où elles n'auraient pas dû exister, James Webb semblait donc prendre le modèle ΛCDM en défaut. Certains théoriciens y voyaient le signe qu'il y avait une faille monumentale dans notre compréhension du cosmos et que le modèle ΛCDM était une version trop simpliste de la réalité.

COLIBRE, en intégrant les nouvelles variables énoncées en première partie, parvient à reproduire de manière cohérente ces galaxies massives précoces que James Webb avait détectées, sans modifier une seule ligne du modèle ΛCDM.

Dans les anciennes simulations, comme le gaz galactique était maintenu artificiellement trop chaud pour former des étoiles efficacement, les galaxies simulées mettaient donc plus de temps à accumuler de la masse stellaire. Lorsque l'univers était encore dans un âge précoce, elles apparaissaient donc bien plus petites et sombres qu’elles ne le sont en réalité.

En maintenant le gaz galactique artificiellement chaud, les anciennes simulations lui interdisaient physiquement de s'effondrer sur lui-même, alors que c'est l'effondrement gravitationnel qui déclenche la formation des étoiles. Un gaz chaud se dilate, résiste à la gravité, et ne forme pas d'étoiles. Un gaz froid, dense, se contracte sous son propre poids jusqu'à ce que la pression et la température en son cœur atteignent le seuil d'ignition nucléaire. En modélisant ce processus correctement, COLIBRE montre que les écarts avec les observations du télescope spatial James Webb peuvent être en grande partie résolus en améliorant la physique des simulations, sans remettre en cause le cadre du modèle ΛCDM.

Aussi puissant soit-il, COLIBRE ne répond pas encore à toutes nos interrogations, notamment les fameux « petits points rouges » (Little Red Dots), détectés par James Webb en 2024. Leur origine est encore largement débattue. Trous noirs supermassifs bien cachés ou populations d'étoiles ultra-denses ? Nous ne savons toujours pas, mais leur formation implique vraisemblablement une ou plusieurs variables physiques que COLIBRE n'intègre pas encore. Toutefois, cela ne viendra pas ternir les lauriers de l'équipe qui l'a développé : pour la première fois, un modèle reproduit la naissance et l’évolution des galaxies depuis le Big Bang jusqu’à aujourd’hui, à un niveau de réalisme et de précision encore jamais atteint dans ce type de simulation. Ce qui est, convenons-en, un bond en avant que peu de projets scientifiques de cette envergure ont réussi à accomplir.