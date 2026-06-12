Pas réellement entré dans le marché de l’enceinte Hifi connectée, Yamaha entend se rattraper avec les NX-70A. Compactes mais promettant de cracher la foudre, ces paires ambitieuses misent autant sur la forme que sur la technologie. Un produit haut de gamme, qui ne s’adresse pas à tout le monde.
Si les Yamaha NX-70A ne sont pas réellement les premières enceintes stéréo connectées de la marque, elles signent un retour aux affaires après plus de dix ans. ARMées d’une architecture deux voies avec deux haut-parleurs avancés, ces enceintes placées sous l’égide MusicCast disposent d’une vraie connectique filaire, d’un système de calibrage avancé, et de quelques petites technologies maison.
Belles, connectées et calibrées
Présentées dans un format bibliothèque, les Yamaha NX-70A sont particulièrement compactes pour des enceintes connectées, 189 x 234 x 333 mm, mais affichent une certaine densité : 5,7 kg pour l’enceinte primaire, 5,4 kg pour l’enceinte secondaire.
Pas révolutionnaires mais visuellement réussies, les Yamaha affichent un profil ogival, avec un plateau supérieur incliné, et des grilles d’aération stylisées, presque art-déco. Le constructeur mise sur un léger contraste entre le noir et le blanc, et les quelques éléments couleur bronze. La petite zone en noir laqué cache quant à elle un petit écran monochrome (uniquement sur l’enceinte principale).
Pour rappel, ce type d’enceintes connectées mise sur un principe légèrement asymétrique. Les deux éléments sont actifs et disposent de leur propre amplification (raccordement sur secteur), mais l’intégralité de la connectique, ainsi que le cœur connecté, sont placés sur l’enceinte principale. L’interconnexion entre les deux appareils s’effectue soit via une liaison sans-fil lossless et basse-latence (proche du Wi-Fi), soit en filaire via un câble réseau RJ45.
Pas de révolution connectée, puisque la marque opte pour son écosystème MusicCast, offrant une compatibilité AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect, Google Cast, et Roon Ready. L’application dédiée vient contrôler les enceintes dans cet environnement multiroom, régler de nombreux paramètres sonores et ergonomiques, et permet de mettre en place l’atout majeur des NX-70A : le calibrage acoustique YPAO. Grâce à un microphone (fourni) raccordé à l’enceinte principale, le logiciel analyse la réponse acoustique au point d’écoute, et adapte le traitement sonore en conséquence. Il compense ainsi les défauts et limitations de la pièce.
Outre la connectivité, les Yamaha NX-70A présentent une connectique moderne, mais pas spécialement pléthorique : 1 HDMI eARC, 1 port optique, 1 entrée ligne jack 3,5 mm, 1 USB-A (lecture fichier locaux), 1 sortie RCA pour caisson de basses.
Petites, mais ambitieuses
Sur le papier, difficile d’imaginer que les Yamaha NX-70A tiendront le choc, notamment sur les basses. Chaque élément de cette paire comprend un large tweeter de 3 cm, mais surtout un woofer (basses/médiums) de 13 cm, diamètre correct mais qui rime difficilement avec basses abyssales.
Le constructeur se concentre toutefois sur les membranes. Celles-ci se composent d’un mélange de zylon, une fibre bien plus résistante que le kevlar, et de fibres d’épicéa, utilisées sur les tables d’harmonie des pianos à queue. Une fusion de matériaux qui offrirait, selon Yamaha, une excellente réponse en fréquence et un son particulièrement naturel.
Autre petit raffinement, la présence du Synergistic Drive, technologie mystérieuse qui entend optimiser la synergie entre le circuit d’amplification et les haut-parleurs. Un terme assez flou donc, typique de la Hifi.
Côté puissance d’amplification, Yamaha annonce 100 W par woofer, et 60 W par tweeter, pour une réponse en fréquence de 50 Hz – 35 kHz (mesurée à -10 dB).
Les Yamaha NX-70A seront disponibles en juillet, pour 2999 euros. Des pieds optionnels seront également vendus, pour 599 euros (la paire). De futures concurrentes des Kef LS50 Wireless II ?
Source : Communiqué Yamaha et salon High-End