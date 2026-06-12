Pas de révolution connectée, puisque la marque opte pour son écosystème MusicCast, offrant une compatibilité AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect, Google Cast, et Roon Ready. L’application dédiée vient contrôler les enceintes dans cet environnement multiroom, régler de nombreux paramètres sonores et ergonomiques, et permet de mettre en place l’atout majeur des NX-70A : le calibrage acoustique YPAO. Grâce à un microphone (fourni) raccordé à l’enceinte principale, le logiciel analyse la réponse acoustique au point d’écoute, et adapte le traitement sonore en conséquence. Il compense ainsi les défauts et limitations de la pièce.