Assez différentes, les trois enceintes n’en font pas des caisses côté design. La formule, sobre mais plutôt élégante, ressemble à ce qui se fait chez Sonos, bien que Denon utilise davantage de tissu maillé et d’aluminium (sur la base). La Home 200 adopte un format tubulaire et la Home 400 un dessin allongé plus classique, quand le haut de gamme Home 600 opte pour une forme trapue qui rappelle par certains aspects une Sonos Ray.