Plus de 5 ans après sa dernière fournée d’enceintes connectées, le constructeur japonais Denon est de retour. Les enceintes Home 200, Home 400 et Home 600 ne révolutionnent clairement pas le marché, mais proposent une vision simple, complète, et surtout Hifi du son connecté.
Outre une dimension connectée mettant l’accent sur l’environnement Heos, Cette gamme Home appuie également sur la dimension Atmos du son, grâce à l’utilisation de haut-parleurs verticaux.
Des allures de Sonos, mais un peu plus classes
Assez différentes, les trois enceintes n’en font pas des caisses côté design. La formule, sobre mais plutôt élégante, ressemble à ce qui se fait chez Sonos, bien que Denon utilise davantage de tissu maillé et d’aluminium (sur la base). La Home 200 adopte un format tubulaire et la Home 400 un dessin allongé plus classique, quand le haut de gamme Home 600 opte pour une forme trapue qui rappelle par certains aspects une Sonos Ray.
Misant avant tout sur son environnement connecté Heos (Denon/Marantz), cette gamme Home offre une compatibilité Multiroom via l’application éponyme, y compris des associations spéciales avec certaines barres de son récentes de la marque. Pour les protocoles tiers, nous savons que le trio prend en charge les protocoles AirPlay 2, Tidal Connect, Qobuz Connect et Spotify Connect. En outre, les enceintes disposent d’une compatibilité Siri, assurée via un réseau de microphones.
Bien sûr, une puce Bluetooth est de la partie, afin de conserver une certaine universalité dans la connectivité. Une connectique filaire existe, mais elle reste on ne peut plus spartiate : 1 entrée ligne jack 3,5 mm, un port USB-C (charge externe et utilisation d’un câble ou adaptateur USB vers Ethernet).
Musique Atmos
Véritable atout pour certains, la musique mixée en Dolby Atmos permet, sur le papier, de proposer une scène sonore plus ample et une meilleure séparation des différents instruments. Denon a pensé à cela, puisque les Home 200, 400 et 600 sont toutes les trois compatibles Dolby Atmos Music, via Apple Music ou Tidal. Néanmoins, si les Home 400 et Home 600 disposent bien de haut-parleurs verticaux, ce n’est pas le cas de la petite Home 200.
Pour ce qui est de l’architecture, Denon procède ainsi :
- Home 200 : 1 woofer de 102 mm, 2 tweeters de 25 mm, avec 3 amplificateurs classe D
- Home 400 : 2 woofers de 114 mm, 2 haut-parleurs large-bande Atmos de 25 mm, 2 tweeters de 19 mm, 6 amplificateurs classe D
- Home 600 : 2 woofers de 165 mm, 2 haut-parleurs de médiums de 66 mm, 2 haut-parleurs Atmos de 66 mm, 2 tweeters de 19 mm, 8 amplificateurs classe D
Disponibles prochainement, les Home 200, Home 400 et Home 600 sont annoncées aux tarifs respectifs de 349 euros, 499 euros, et 699 euros.