Le site surveille actuellement plus de 31 500 aéronefs et peut retourner un niveau d'alerte de 1 à 5. Le stade 1 correspond à une activité normale tandis que le niveau 5 signale un pic statistiquement anormal qui pourrait, selon la logique du projet, refléter une fuite en masse de personnes fortunées.

Pour alimenter ce système, McDonald croise plusieurs sources : les données de vol ADS-B Exchange, les jeux de données Mictronics/tar1090 et les données d'immatriculation de la FAA américaine. Chaque appareil est identifié via son code hexadécimal ICAO. Il s'agit d"un identifiant unique attribué à chaque avion à l'échelle mondiale. Puis les jets sont classés par catégorie : jets d'affaires, les appareils militaires, les gros porteurs ou les avions régionaux. Seuls les jets privés sont retenus pour l'analyse.

Au passage, c'est d'ailleurs ADS-B Exchange, qui avait été utilisé par Jack Sweeney pour traquer le jet d'Elon Musk via son compte Twitter @ElonJet.