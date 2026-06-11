Un artiste californien a créé un outil en ligne qui scrute en temps réel les décollages de jets privés pour détecter des signes précurseurs d'une crise globale.
Le site "Apocalypse Early Warning System" repose sur une hypothèse bien particulière : en cas de danger imminent, les personnes les plus fortunées et les mieux informées seraient les premières à quitter les centres urbains à bord de leurs appareils privés. Kyle McDonald, artiste et développeur basé à Los Angeles, a tenté de mettre en place un outil d'analyse en temps réel, qu'il a développé en partie avec l'aide de l'IA.
Quand les données de vol croisent la géopolitique
Le site surveille actuellement plus de 31 500 aéronefs et peut retourner un niveau d'alerte de 1 à 5. Le stade 1 correspond à une activité normale tandis que le niveau 5 signale un pic statistiquement anormal qui pourrait, selon la logique du projet, refléter une fuite en masse de personnes fortunées.
Pour alimenter ce système, McDonald croise plusieurs sources : les données de vol ADS-B Exchange, les jeux de données Mictronics/tar1090 et les données d'immatriculation de la FAA américaine. Chaque appareil est identifié via son code hexadécimal ICAO. Il s'agit d"un identifiant unique attribué à chaque avion à l'échelle mondiale. Puis les jets sont classés par catégorie : jets d'affaires, les appareils militaires, les gros porteurs ou les avions régionaux. Seuls les jets privés sont retenus pour l'analyse.
Au passage, c'est d'ailleurs ADS-B Exchange, qui avait été utilisé par Jack Sweeney pour traquer le jet d'Elon Musk via son compte Twitter @ElonJet.
Un score d'alerte qui intègre ses propres marges d'erreur
L'algorithme compare l'activité en cours à une base de données historique pour détecter un "outlier", autrement dit, une valeur qui s'écarte significativement de la norme habituelle. Kyle McDonald reconnaît lui-même les failles de son outil : un niveau 5 peut parfaitement résulter d'un grand événement sportif, d'un sommet politique, d'un jour férié ou d'une anomalie dans les données sources.
Pour cette raison, le site archive ces faux positifs historiques, lesquels peuvent être consultés. D'une certaine manière, cela permet une lecture plus critique des alertes reçues. Évidemment, l'"artiste" en a profité pour y intégrer une option d'abonnement payant afin de pouvoir être notifiés automatiquement en cas de pic détecté. À ce jour, le système affiche un niveau d'alerte de niveau 1.
Une réponse à une situation hypothétique
Il n'en reste pas moins difficile de vérifier l'hypothèse de départ de Kyle McDonald. Les individus disposant d'un jet privé auraient-ils vraiment un accès privilégié aux signaux d'alerte précoce et les moyens d'y répondre immédiatement ? Le reste de la population resterait-il vraiment dans l'ignorance ?
Quoi qu'il en soit, en exploitant ces données publiques, souvent au détriment des personnalités, des dirigeants et des milliardaires, il a mis en place une sorte de baromètre afin de rétablir un éventuel déséquilibre dans l'accès à l'information en cas de crise.