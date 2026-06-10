La NASA finance la mission Green Propulsion Dual Mode (GPDM), dont le lancement orbital est prévu en novembre. L’Institut de technologie de Géorgie a construit le CubeSat Sprite autour d’un propulseur chimique de 100 mN et de quatre propulseurs électrospray du MIT, reliés à un unique réservoir d’ASCENT. La société Rubicon Space Systems, basée à Huntsville (Alabama), a livré le module de propulsion au Marshall Space Flight Center de la NASA.L’équipe a tiré une leçon du Lunar Flashlight, un CubeSat NASA qui avait échoué à atteindre l’orbite lunaire en 2023 après que des débris avaient obstrué ses conduites de carburant. Rubicon Space Systems a soumis les conduites de Sprite à un scanner CT pour vérifier leur propreté, puis conduit un test de tir à chaud de l’ensemble du système avant livraison.

En orbite, les ingénieurs utiliseront les deux modes de propulsion selon des rôles distincts. Pour une montée ou descente orbitale rapide, on activera les propulseurs chimiques. Pour les ajustements lents et précis sur de longues durées, on fera appel aux propulseurs électrospray. Les MarCO, les deux CubeSats 6U qui avaient survolé Mars en 2018 pour relayer les données d’atterrissage d’InSight, avaient suivi la sonde sans pouvoir corriger eux-mêmes leur trajectoire interplanétaire.

Un CubeSat doté du système GPDM n’aurait pas les mêmes contraintes. Grâce aux propulseurs électrospray, extrêmement économes en carburant, on pourrait atteindre Mars ou la ceinture d’astéroïdes après plusieurs mois de transit. À proximité de la cible, on activerait les propulseurs chimiques pour des manœuvres d’approche en quelques secondes.

« On pourrait envoyer des CubeSats jusqu'à Mars, ou la ceinture d'astéroïdes, pour qu'ils fassent le trajet lentement grâce aux propulseurs électrospray », précise Paulo Lozano. « Et ensuite utiliser les propulseurs chimiques pour se déplacer rapidement vers les zones intéressantes », ajoute-t-il.

Par ailleurs, selon Paulo Lozano, on pourrait déployer des constellations de microsatellites météo en quelques heures lors d'un phénomène atmosphérique soudain, avec le choix d’une trajectoire lente ou rapide selon l’urgence. Un réservoir unique fait plus que réduire le volume embarqué.

Plus d’interface entre deux systèmes aux contraintes de pression et de matériaux incompatibles, comme c’était le cas pour les petits engins qui tombaient en panne.