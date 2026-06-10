Gamaredon a également abandonné Telegram comme canal d'exfiltration. Historiquement, le groupe utilisait des bots et des canaux Telegram pour rapatrier les données volées. Depuis le début de cette année, Gamaredon a migré vers des serveurs de commande et contrôle dédiés. Le 10 février, la Russie a bridé le trafic Telegram. Depuis, les transferts couverts depuis le territoire russe ne passent plus de façon fiable par la plateforme.

RomCom, un troisième groupe russophone, avait déjà armé CVE-2025-8088 avant même la publication du correctif de juillet 2025. En tout, au moins trois groupes distincts ont construit des chaînes d'attaque autour de la même faille. Des acteurs liés à des opérations chinoises ont également exploité CVE-2025-8088 contre des agences gouvernementales en Asie du Sud-Est, selon Check Point. Entre la disponibilité d'un patch et son déploiement réel, on compte en moyenne plusieurs mois d'exposition, et WinRAR n'automatise pas cette étape en environnement professionnel.

GIFTEDCROOK va chercher en priorité les cookies de session. Avec eux, on accède aux portails internes et aux messageries sans mot de passe supplémentaire, et les opérateurs peuvent progresser vers d'autres machines du réseau sans déclencher d'alerte d'authentification. La version 7.13 date du 30 juillet 2025 et reste disponible sur le site de RARLAB.

Si vous êtes admin ou DSI et ne pouvez pas déployer la mise à jour immédiatement, vous pouvez tout de même bloquer les flux NTFS ADS au niveau de la passerelle de messagerie.