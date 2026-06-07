Les GPU restent « super importants » pour Intel qui ne propose cependant toujours pas de successeur à ses cartes Arc B570 et B580.
Alchemist, Battlemage, Celestial et Druid. Tels sont les noms des quatre architectures prévues par Intel pour les quatre premières années de son retour sur le marché de la carte graphique. Un retour qui ne s’est pas tout à fait déroulé selon le plan.
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Intel met l’accent sur l’iGPU
En février 2023, nous testions les deux premiers modèles de cartes graphiques dédiées lancés par Intel depuis des années. Un retour en piste marqué par des difficultés très nettes vis-à-vis de la concurrence AMD/NVIDIA.
Près de deux ans plus tard – alors qu’une nouvelle génération par an était initialement envisagée par Intel –, la gamme Battlemage nous arrivait avec le test de la carte Arc B580. Depuis, malgré de nombreuses rumeurs, c’est le calme plat : aucun nouveau GPU pour carte graphique dédiée n’est annoncé par Intel et, logiquement, aucune carte ne sort.
Au Computex 2026, il n’a d’ailleurs pas été le moins du monde question de carte graphique alors qu’Intel avait mis l’accent sur les puces Arc G3 et Arc G3 Extreme. Des puces dotées d’une solide solution graphique intégrée afin de concurrencer les processeurs AMD utilisés sur les consoles portables, en particulier les Z2 et Z2 Extreme.
De nouvelles cartes dédiées en préparation ?
La sortie des Arc G3 et Arc G3 Extreme est la preuve qu’Intel continue de travailler à ses solutions graphiques, mais il n’est pour l’heure plus question de proposer le moindre GPU dédié.
Sur ses puces G3 dites de génération Panther Lake, Intel intègre ses nouveaux cœurs GPU Xe3 lesquels succèdent logiquement aux Xe2. Il n’est toutefois pas encore question de basculer vers une nouvelle architecture : Battlemage reste ici de mise. La bascule arrivera prochainement – au moment de Nova Lake ? – avec la sortie des cœurs Xe3P en Celestial.
Reste que, pour le moment, Intel n’a donné aucune indication quant à la sortie de cartes graphiques dédiées sur architecture Celestial justement. Pensez donc, nous attendons toujours d’éventuelles cartes B770 pour dynamiser un peu les modèles Battlemage. S’il n’a pas été question d’annonces concrètes, à l’occasion du Computex, Intel s’est voulu rassurant.
Ainsi, nos confrères de Tweakers ont participé à une table ronde organisée par Intel après une présentation à Taipei. Là, Alex Katouzian a confirmé que « les GPU constituent un élément essentiel de notre gamme de produits PC » avant de préciser que « le jeu, sur mobile comme sur PC, génère des revenus considérables. Nous voulons nous assurer d’y jouer un rôle majeur ».
Alex Katouzian associe donc toujours le jeu mobile et le jeu sur PC, mais il se garde bien de faire des annonces concrètes. « Actuellement, nos cœurs GPU rencontrent un franc succès », poursuit le cadre. « Les joueurs et les créateurs de moteurs de jeu collaborent tous avec nous ». Ne reste plus qu’à aligner les planètes pour de nouvelles cartes ?