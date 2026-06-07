Reste que, pour le moment, Intel n’a donné aucune indication quant à la sortie de cartes graphiques dédiées sur architecture Celestial justement. Pensez donc, nous attendons toujours d’éventuelles cartes B770 pour dynamiser un peu les modèles Battlemage. S’il n’a pas été question d’annonces concrètes, à l’occasion du Computex, Intel s’est voulu rassurant.

Ainsi, nos confrères de Tweakers ont participé à une table ronde organisée par Intel après une présentation à Taipei. Là, Alex Katouzian a confirmé que « les GPU constituent un élément essentiel de notre gamme de produits PC » avant de préciser que « le jeu, sur mobile comme sur PC, génère des revenus considérables. Nous voulons nous assurer d’y jouer un rôle majeur ».

Alex Katouzian associe donc toujours le jeu mobile et le jeu sur PC, mais il se garde bien de faire des annonces concrètes. « Actuellement, nos cœurs GPU rencontrent un franc succès », poursuit le cadre. « Les joueurs et les créateurs de moteurs de jeu collaborent tous avec nous ». Ne reste plus qu’à aligner les planètes pour de nouvelles cartes ?