En décembre prochain, les cartes graphiques ARC Battlemage auront deux ans. Deux années au cours desquelles Intel n'a pas cherché à renforcer sa position avec une B770 que l'on attend toujours.

Deux années également qui auront été particulièrement calmes en nouvelles à propos des prochaines architectures. Celestial et Druid devaient s'échelonner avec deux ans d'intervalle, mais force est de constater que c'est le calme plat sur le plan des annonces graphiques chez Intel.