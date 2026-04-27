Le retour d'Intel dans le monde du GPU ne s'est pas passé sans heurts et tout porte à croire que la firme américaine mise maintenant tout sur les iGPU plutôt que sur les cartes graphiques dédiées.
Alchemist, Battlemage, Celestial et Druid. Tels devaient être les noms des quatre premières architectures GPU conçues par Intel pour son retour sur le marché de la carte graphique dédiée. Les deux premières sont sorties, mais il y a de bonnes chances que les suivantes ne voient jamais le jour.
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Les cartes Celestial annulées « depuis longtemps »
En décembre prochain, les cartes graphiques ARC Battlemage auront deux ans. Deux années au cours desquelles Intel n'a pas cherché à renforcer sa position avec une B770 que l'on attend toujours.
Deux années également qui auront été particulièrement calmes en nouvelles à propos des prochaines architectures. Celestial et Druid devaient s'échelonner avec deux ans d'intervalle, mais force est de constater que c'est le calme plat sur le plan des annonces graphiques chez Intel.
La raison n'est pas à chercher bien loin et, en une phrase toute simple, c'est l'inévitable Jaykhin qui vient confirmer la chose sur X.com. « No gaming GPUs » ou, en français, « pas de GPUs pour les joueurs ». Deux ans après Battlemage, Intel n'a rien à proposer sur le front de la carte graphique dédiée.
La génération Celestial qui aurait donc dû arriver en fin d'année ou début-2027 ne transformera jamais l'essai comme l'a confirmé, dans la foulée de son premier message, Jaykhin : « Celestial a été abandonné depuis longtemps » a-t-il précisé avant de semer le doute sur Druid qui reste « incertain ».
L'avenir – pour Intel – est à l'iGPU
Il ne serait donc plus vraiment question de proposer la moindre remplaçante à la carte graphique ARC B770 ? Pourtant, Intel ne compte pas abandonner le GPU et, lors de la dernière Game Developers Conference, le groupe a présenté une nouvelle technologie de compression neuronale des textures.
En réalité, les choses sont finalement assez simples. Intel n'a pas l'intention d'arrêter ses efforts en matière de conception GPU, mais ils ne serviront pas les intérêts auxquels les joueurs peuvent penser de prime abord : Intel vise bien davantage les iGPU que les dGPU. Une différence d'une lettre qui change absolument tout pour le groupe américain.
Un iGPU pour integrated GPU est un processeur classique doté d'une solution graphique intégrée performante. Un dGPU (discrete GPU) est un processeur graphique dédié conçu pour prendre place sur une carte graphique. C'est ce secteur qu'Intel compte délaisser, au moins pour le moment. Il faut dire que le marché est dominé de la tête et des épaules par NVIDIA.
De plus, mettre les bouchées doubles sur l'iGPU c'est aussi croire en un avenir où l'intégration est toujours plus poussée. Les iGPU les plus modernes sont aujourd'hui capables de faire tourner même des jeux récents et les choses ne font que commencer sous l'impulsion conjointe d'AMD (pensez donc aux Strix Halo) et d'Intel dont les derniers Panther Lake sont remarquables.
Les cœurs graphiques Celestial sont, eux, toujours bien en chantier : tout porte à croire que leur dénomination commerciale sera Xe3P et ils seraient d'ores et déjà prévus pour intégrer certaines puces de la future gamme Nova Lake, dont la sortie est attendue en début d'année prochaine. Il faut dire qu'Intel ne fait rien pour simplifier ses dénominations.
Comme le souligne, enfin, Jaykhin, la génération Battlemage s'est partagée deux références de cœurs Xe, les Xe2 et les Xe3. Pour les Xe3P, Intel semble bien devoir passer à Celestial, mais rien ne dit aujourd'hui que les futurs Xe4 seront en architecture Druid. À voir si les cartes graphiques dédiées seront revenues en odeur de sainteté chez Intel…