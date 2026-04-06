Nous l'avons dit, entre la Variante A et la Variante B, il y a aussi une perte de qualité visuelle. Logiquement, Intel a présenté quelques exemples destinés à illustrer cette perte qui doit rester raisonnable pour que la Variante B ait un quelconque intérêt. Il faudra juger sur des travaux indépendants, lorsque les développeurs se seront emparés de la technologie.

Des développeurs qui devraient être heureux de voir les géants du GPU ainsi se préoccuper de l'occupation mémoire des textures. Alors que la DRAM est au plus haut et que les jeux sont de plus en plus gourmands, ces techniques sont une aubaine… à condition bien sûr qu'elles ne soient pas trop complexes à déployer pour des studios aux moyens toujours plus limités.

En effet, à côté d'Intel, NVIDIA avait fait une démonstration assez similaire avec sa technologie dite Neural Texture Compression ou NTC. Dans les deux cas, la compression plus importante des textures doit permettre de libérer de la VRAM, mais aussi d'accélérer les traitements en manipulant des quantités de données plus faibles.