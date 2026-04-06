La GDC 2026 est placée sous le signe de la compression des textures afin de réduire le besoin en mémoire vidéo, chez Intel comme chez NVIDIA.
Dans la foulée de la présentation réalisée par NVIDIA, Intel avait des détails à communiquer à propos de la technologie TSNC qui devrait permettre de faire des économies en occupation mémoire sur nos cartes graphiques.
La mode est aux réseaux neuronaux
Les réseaux neuronaux ont le vent en poupe à l'occasion de la Game Developers Conference 2026 qui s'est tenue mi-mars à San Francisco. Après NVIDIA, c'est Intel qui illustre l'intérêt de la technologie.
Et c'est une nouvelle fois en matière de compression de textures que l'accent a été placé par les ingénieurs de la compagnie américaine. Attention, la vidéo de présentation, d'une durée tout juste au-dessus de la demi-heure, est assez complexe et très technique. Nous tâcherons donc de vous en faire un résumé clair, mais sans doute un peu schématique.
La technique utilisée par Intel est baptisée Texture Set Neural Compression et davantage nommée TSNC. Elle a été introduite l'an dernier, à l'occasion de la GDC 2025, mais aujourd'hui, Intel va plus loin et précise d'abord que le projet a été reconstruit afin de proposer un outil de développement (SDK) unique et indépendant avec, à la base, une nouvelle API de décompression.
Plus important pour nous, Intel n'y va pas par quatre chemins en expliquant qu'il est tout simplement question de proposer un système de compression permettant d'aboutir à des textures jusqu'à 18x plus compactes !
Une compression entre 9x et 18x supérieure
Pour sa démonstration, Intel a exploité deux variantes de la technologie de compression TSNC, la Variante A et la Variante B. La première conserve une qualité visuelle supérieure à la seconde qui, logiquement, compresse plus.
Dans un cas comme dans l'autre, le concept reste le même, et plutôt que de traiter les textures individuellement afin de les compresser séparément, TSNC vient réunir ces textures pour les compresser de manière globale. Intel parle de stocker les données au sein d'une « pyramide » et de faire intervenir un petit réseau de neurones pour, ensuite, reconstruire les textures en temps réel.
Avec la Variante A, Intel serait parvenue à une compression 9x supérieure à la Block Compression n (BCn) généralement mise en œuvre. Un résultat déjà intéressant, mais qui est donc largement dépassé par la Variante B qui, toujours selon les démonstrations d'Intel, peut atteindre un niveau de compression 18x supérieur à BCn, donc double de la Variante A.
Nous l'avons dit, entre la Variante A et la Variante B, il y a aussi une perte de qualité visuelle. Logiquement, Intel a présenté quelques exemples destinés à illustrer cette perte qui doit rester raisonnable pour que la Variante B ait un quelconque intérêt. Il faudra juger sur des travaux indépendants, lorsque les développeurs se seront emparés de la technologie.
Des développeurs qui devraient être heureux de voir les géants du GPU ainsi se préoccuper de l'occupation mémoire des textures. Alors que la DRAM est au plus haut et que les jeux sont de plus en plus gourmands, ces techniques sont une aubaine… à condition bien sûr qu'elles ne soient pas trop complexes à déployer pour des studios aux moyens toujours plus limités.
En effet, à côté d'Intel, NVIDIA avait fait une démonstration assez similaire avec sa technologie dite Neural Texture Compression ou NTC. Dans les deux cas, la compression plus importante des textures doit permettre de libérer de la VRAM, mais aussi d'accélérer les traitements en manipulant des quantités de données plus faibles.