Intel annonçait alors que seules « Intel Core Ultra Série 3 avec GPU Intel Arc B390, B370 intégrés (nom de code Panther Lake) » étaient compatibles. Tant pis pour les anciennes générations et, notamment, pour les cartes graphiques dédiées en ARC B580 ? Bien sûr que non et la promesse faite par Intel n'a donc pas tardée à se matérialiser.

Intel avait ensuite répété son objectif de « déployer la technologie vers d'autres générations » : tous les GPU ARC seraient bien concernés. Il n'aura donc pas été nécessaire d'être très patients puisque tout porte à croire que la promesse est tenue avec la publication des nouveaux pilotes graphiques – les 32.0.101.8509 – qu'Intel vient tout juste de déployer.

Des pilotes qui profitent d'une fonctionnalité principale, un « highlight » (point fort) comme le dit Intel sur son site : « prise en charge étendue de la multi-frame generation ». Étendue certes, mais à quel point ?

Suit la liste des nouveaux GPU pris en charge avec à peu près tout ce que l'on pouvait espérer côté Intel : Intel ARC B-Series discrete GPUs (nom de code Battlemage), Intel ARC A-Series discrete GPUs (Alchemist), Intel ARC GPUs au sein des CPU Intel Core Ultra 2 (Lunar Lake et Arrow Lake H), Intel ARC GPUs au sein des CPU Intel Core Ultra (Meteor Lake).