La multi-frame generation signée Intel n'est plus réservée aux seuls iGPU dernier cri de la firme américaine qui pense aux gammes passées.
Après DLSS de NVIDIA pour ses GeForce et après FSR d'AMD pour ses Radeon… ainsi qu'un peu plus, Intel a logiquement lancé XeSS afin de doter ses propres cartes graphiques d'une solution de mise à l'échelle destinée à alléger la charge de ses GPU dans les jeux vidéo. Mais, logiquement aussi, XeSS évolue et touche de plus en plus de puces.
XeSS pour rattraper un sérieux retard
Lancé en mars 2022, XeSS (pour Xe Super Sampling) a donc été pensée pour les cartes graphiques ARC d'Intel ainsi que pour les solutions graphiques intégrées aux CPU de la marque américaine.
Dès le départ, l'accent a bien sûr été mis sur la technique de mise à l'échelle (ou upscaling) qui permet d'afficher dans une définition plus ambitieuse, un jeu rendu – par exemple – en Full HD sans que cela ne soit trop perceptible. La technologie a d'entrée été plutôt bien accueillie, même si elle était encore bien loin de pouvoir affronter AMD ou NVIDIA sur ce terrain.
Intel a toutefois rapidement compris que le support logiciel est au moins aussi important qu'un bon matériel et XeSS a donc vite évolué. Dès décembre 2024, la version 2 d'XeSS a ainsi été publiée avec, plus important encore, l'intégration de la technologie de génération d'images (ou frame generation) capable d'insérer une image entièrement générée par l'IA entre deux rendues par le GPU.
Vous le savez, pendant qu'Intel progresse, NVIDIA et AMD avancent également leurs pions et la première a par exemple compléter DLSS avec la multi-frame generation qui vient insérer non pas une image « IA » entre deux rendues par le GPU, mais deux images, voire trois ou même, plus récemment, quatre.
Un « MFG » plus ouverte
Dès la rentrée de septembre dernier, Intel a donc fait quelques promesses. En premier lieu, XeSS n'a pas fini d'évoluer… ça, on s'en doutait, mais surtout le multi-frame generation à la sauce XeSS se veut plus ouvert que la concurrence.
L'arrivée de XeSS 3 n'a hélas pas permis de tenir tout de suite cette promesse. Présentée en octobre 2025 et déployée le mois dernier avec la publication des pilotes graphiques 32.0.101.8362/8425, XeSS 3 a certes bel et bien mis en place la multi-frame generation avec un mode 4x pour le moment. En revanche, pour l'ouverture ce n'était pas encore ça.
Intel annonçait alors que seules « Intel Core Ultra Série 3 avec GPU Intel Arc B390, B370 intégrés (nom de code Panther Lake) » étaient compatibles. Tant pis pour les anciennes générations et, notamment, pour les cartes graphiques dédiées en ARC B580 ? Bien sûr que non et la promesse faite par Intel n'a donc pas tardée à se matérialiser.
Intel avait ensuite répété son objectif de « déployer la technologie vers d'autres générations » : tous les GPU ARC seraient bien concernés. Il n'aura donc pas été nécessaire d'être très patients puisque tout porte à croire que la promesse est tenue avec la publication des nouveaux pilotes graphiques – les 32.0.101.8509 – qu'Intel vient tout juste de déployer.
Des pilotes qui profitent d'une fonctionnalité principale, un « highlight » (point fort) comme le dit Intel sur son site : « prise en charge étendue de la multi-frame generation ». Étendue certes, mais à quel point ?
Suit la liste des nouveaux GPU pris en charge avec à peu près tout ce que l'on pouvait espérer côté Intel : Intel ARC B-Series discrete GPUs (nom de code Battlemage), Intel ARC A-Series discrete GPUs (Alchemist), Intel ARC GPUs au sein des CPU Intel Core Ultra 2 (Lunar Lake et Arrow Lake H), Intel ARC GPUs au sein des CPU Intel Core Ultra (Meteor Lake).