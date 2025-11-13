Jusqu'à présent réservée aux dernières générations d'iGPUs Intel, la technologie XeSS Frame Generation s'ouvre désormais à la partie graphique intégrée aux anciennes puces Meteor Lake. Derrière cette bonne nouvelle se cache l'abandon d'un pré-requis bien particulier.
Déployée fin 2024 avec le « bouquet » XeSS 2, la technologie Frame Generation d'Intel permet, à l'instar de ce que l'on trouve aussi chez Nvidia et AMD, d'améliorer la fluidité en jeu grâce à la génération de frames par IA. Cette technologie se cantonnait toutefois à ses débuts aux GPUs et iGPUs disposant du support XMX (Xe Matrix Extensions).
La XeSS FG arrive sur Meteor Lake, et c'est une bonne nouvelle
En clair, il n'était possible de l'activer que sur les cartes graphiques Intel sous architectures Battemage et Alchemist, ainsi que sur les GPUs Intel Arc intégrés aux SoC Arrow Lake et Lunar Lake (Intel Core Ultra de série 2). Ceux présent sur les anciennes puces Meteor Lake (Intel Core Ultra de série 1) n'y étaient donc pas éligibles… du moins jusqu'à présent.
On apprend en effet de VideoCardz qu'Intel lâche du lest, en délaissant un peu plus franchement l'utilisation obligatoire du cadre XMX. Après avoir ouvert il y a quelques mois son bouquet XeSS 2 et la Frame Generation aux cartes graphiques d'AMD et Nvidia, Intel permet donc cette fois aux iGPU de ses anciennes puces Meteor Lake d'en bénéficier à leur tour.
D'un point de vue plus technique, il semble que la firme ait choisi de proposer le support de la XeSS FG au travers des instructions DP4a, déjà employées depuis août pour le support étendu aux cartes graphiques tierces (non Intel).
Plus de fluidité en jeu, mais pour quels appareils ?
L'ouverture de la XeSS FG à Meteor Lake est quoi qu'il en soit une bonne nouvelle qui bénéficiera à de multiples appareils. Parmi eux, les nombreux PC ultraportables équipés de puces Intel Core Ultra de série 1, mais aussi certaines consoles de jeu portables. On pense notamment lieu à la première génération de MSI Claw, qui était justement équipée de SoC Meteor Lake.
Intel, que nous avons contacté à ce sujet par acquit de conscience, nous confirme par contre que l'utilisation de cette technologie XeSS FG nécessite des coeurs GPU Xe. Comprenez par là que sa prise en charge ne s'étendra donc pas aux SoC lancés avant la génération Meteor Lake.
Plus accessoirement, attention enfin de ne pas confondre cette version initiale de la technologie XeSS Frame Generation avec la nouvelle fonctionnalité XeSS Multi Frame Generation, dévoilée lors de l'ITT 2025… et pour l'instant réservée aux futures puces Panther Lake, attendues début 2026.