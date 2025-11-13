En clair, il n'était possible de l'activer que sur les cartes graphiques Intel sous architectures Battemage et Alchemist, ainsi que sur les GPUs Intel Arc intégrés aux SoC Arrow Lake et Lunar Lake (Intel Core Ultra de série 2). Ceux présent sur les anciennes puces Meteor Lake (Intel Core Ultra de série 1) n'y étaient donc pas éligibles… du moins jusqu'à présent.

On apprend en effet de VideoCardz qu'Intel lâche du lest, en délaissant un peu plus franchement l'utilisation obligatoire du cadre XMX. Après avoir ouvert il y a quelques mois son bouquet XeSS 2 et la Frame Generation aux cartes graphiques d'AMD et Nvidia, Intel permet donc cette fois aux iGPU de ses anciennes puces Meteor Lake d'en bénéficier à leur tour.

D'un point de vue plus technique, il semble que la firme ait choisi de proposer le support de la XeSS FG au travers des instructions DP4a, déjà employées depuis août pour le support étendu aux cartes graphiques tierces (non Intel).