Nous l'avons expliqué il y a quelques jours, les ventes de processeurs se sont effondrées en ce début d'année 2026. Il faut dire que l'absence de nouveautés franches et l'inflation DRAM ne poussent pas à la consommation.

Les ventes sont au point mort alors que les nouveautés ne se bousculent pas. Intel l'a d'ailleurs bien compris et tout porte à croire que le refresh de la série Arrow Lake se limitera à des processeurs de milieu de gamme (Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus) : le Core Ultra 9 290K Plus aurait simplement été annulé par Intel alors que la sortie des puces semble calée à la fin-mars.

Chez AMD, c'est même encore plus calme puisque, sauf surprise, il n'est tout simplement question d'aucune sortie de processeur sur les mois à venir. Il y aura peut-être quelques ajustements, mais aucun changement majeur et la génération Zen 6 n'est pas prévue avant l'année prochaine. 2027 devrait être l'année du renouvellement puisque Intel prévoit de son côté la sortie de Nova Lake.