Si 2026 est un peu morose, on se prépare une belle année 2027 dans le monde du microprocesseur desktop. AMD et Intel fourbissent leurs armes.
Alors qu'Intel semble devoir sortir ses processeurs Arrow Lake Refresh dans un mois environ, le reste de l'actualité desktop est plutôt tristounette… enfin, pour ce qui est de 2026 en tout cas. Nova Lake d'un côté et Zen 6 de l'autre devraient toutefois nous assurer une année 2027 plus trépidente.
Pas de Zen 6 avant « au mieux » 2027
Nous l'avons expliqué il y a quelques jours, les ventes de processeurs se sont effondrées en ce début d'année 2026. Il faut dire que l'absence de nouveautés franches et l'inflation DRAM ne poussent pas à la consommation.
Les ventes sont au point mort alors que les nouveautés ne se bousculent pas. Intel l'a d'ailleurs bien compris et tout porte à croire que le refresh de la série Arrow Lake se limitera à des processeurs de milieu de gamme (Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus) : le Core Ultra 9 290K Plus aurait simplement été annulé par Intel alors que la sortie des puces semble calée à la fin-mars.
Chez AMD, c'est même encore plus calme puisque, sauf surprise, il n'est tout simplement question d'aucune sortie de processeur sur les mois à venir. Il y aura peut-être quelques ajustements, mais aucun changement majeur et la génération Zen 6 n'est pas prévue avant l'année prochaine. 2027 devrait être l'année du renouvellement puisque Intel prévoit de son côté la sortie de Nova Lake.
Rappelons que dans le cas d'AMD comme dans celui d'Intel, il n'a cependant été question d'aucune fenêtre de lancement officielle. Les fuites sont multiples et les rumeurs relativement solides, mais elles restent des rumeurs.
Jusqu'à 24 cœurs et 96 Mo de cache L3
Dans le cas d'AMD, la rumeur qui provient notamment du site BenchLife est d'ailleurs encore un peu plus floue que chez Intel : une chose est sûre, la gamme Zen 6 n'arrivera pas en 2026.
Également connue sous le drôle de nom de code Olympic Ridge, cette nouvelle génération processeurs AMD est annoncée « au plus tôt pour 2027 ». De toute façon, compte tenu du climat actuel sur la DRAM et la NAND, on voyait mal AMD lancer une génération aussi importante que Zen 6 dans les prochains mois. Sans doute la firme américaine réfléchit-elle au meilleur créneau de lancement.
Par ailleurs, il se pourrait aussi qu'AMD envisage une gamme plus large pour la sortie de Zen 6. Si les dernières rumeurs en date font effectivement état d'une puce dotée au maximum de 24 cœurs, il serait aussi question de variantes bien plus nombreuses : on parle de 6, 8, 10 et 12 cœurs sur les CPU en single-die et de 16, 20 et 24 cœurs pour les dual-die.
Un élargissement de la gamme notamment rendu possible par l'utilisation de la technologie N2 de TSMC qui, grâce à une finesse plus élevée, permet de passer à 12 cœurs par CCD contre 8 à l'heure actuelle. De fait, la puce la plus musclée serait dotée de 24 cœurs en 12+12 et verrait son cache L3 augmenter à 48 Mo par CCD, soit 96 Mo en tout, avant même de parler de X3D.
En outre, si AMD lance donc des puces « intermédiaires » avec ces variantes à 10 et 20 cœurs, cela permettrait de monter plus progressivement en gamme avec, à la clé, une montée des tarifs peut-être un peu moins abrupte.