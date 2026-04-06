La Game Developers Conference ou GDC est un événement réservé aux professionnels du jeu vidéo au cours duquel ils échangent ressenti, techniques et autres informations souvent cruciales.

À côté des créateurs, la GDC accueille aussi tout ce que le monde compte de sociétés spécialisées dans le middleware – ces outils qui aident à la conception des jeux – et, bien sûr, des entreprises plus « tech » comme NVIDIA. Cette dernière n'était pas venue les mains vides à la GDC 2026 qui s'est tenue il y a une quinzaine de jours à San Francisco.