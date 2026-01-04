Tout porte à croire qu'Intel a donc bien dans l'idée de lancer une nouvelle carte graphique en architecture ARC Battlemage.
En milieu de semaine prochaine se tiendra le CES 2026 de Las Vegas et peut-être qu'Intel profitera de l'événement pour donner enfin une suite plus puissante aux cartes graphiques ARC B570 et B580. C'est en tout cas ce qu'une brève fuite semble mettre en évidence.
Enfin une suite aux B570 et B580 ?
Il y a maintenant plus d'un an et alors qu'elle était déjà très en retard sur son planning, Intel lançait l'ARC B580 et, avec elle, amorçait la seconde vague de son retour sur le marché de la carte graphique dédiée.
Testée par nos soins, l'ARC B580 est un modèle d'entrée de gamme qui n'a pas à rougir de la comparaison avec les produits équivalents en provenance de chez AMD ou de chez NVIDIA. Dans la foulée de ce lancement, Intel a commercialisé l'ARC B570 qui réduit encore un peu la voilure avec « seulement » 18 cœurs Xe2 quand l'ARC B580 en dispose de 20.
Forcément, aucune de ces deux cartes graphiques n'est en mesure de tenir tête aux produits, même milieu de gamme, en GeForce ou en Radeon et c'est un peu le problème pour Intel : pour être crédible sur le marché de la carte graphique, la firme américaine a besoin de montrer qu'elle peut aller plus loin, mais depuis un an, nous attendons toujours l'arrivée de GPU plus puissants.
Le GPU ARC B770 et ses 32 cœurs Xe2
Si l'on en croit un habitué des fuites GPU – un certain Haze cité par nos confrères de VideoCardz – il se pourrait bien que l'année 2026 soit enfin l'occasion de voir débouler une troisième carte ARC Battlemage.
Haze ne communique pas précisément sa source, mais il y a fort à parier que ce soit un repository quelconque de chez Intel. Il y est fait mention de GPU déjà bien connus et plutôt anciens comme les ARC 750 et A770, mais aussi de modèles plus récents comme l'ARC B580. Enfin, et c'est le plus intéressant, on parle du GPU ARC B770 sans autre précision.
De précédentes rumeurs avaient déjà évoqué cet ARC B770 soulignant qu'il serait doté de 32 cœurs Xe2, de 16 Go de GDDR6 et d'un bus mémoire 256-bit. Des précicions qui ne sont pas confirmés aujourd'hui par Haze, mais le timing de notre informateur interroge : sa fuite tombe alors qu'Intel prépare une conférence laquelle doit normalement se focaliser sur les CPU Panther Lake.
Se pose donc la question du calendrier envisagé par Intel. Alors que des rumeurs en parlaient dès cet été, se pourrait-il que l'ARC B770 soit présentée au cours du CES 2026 pour une sortie, dans la foulée, au cours du premier trimestre de cette nouvelle année ?