Il y a maintenant plus d'un an et alors qu'elle était déjà très en retard sur son planning, Intel lançait l'ARC B580 et, avec elle, amorçait la seconde vague de son retour sur le marché de la carte graphique dédiée.

Testée par nos soins, l'ARC B580 est un modèle d'entrée de gamme qui n'a pas à rougir de la comparaison avec les produits équivalents en provenance de chez AMD ou de chez NVIDIA. Dans la foulée de ce lancement, Intel a commercialisé l'ARC B570 qui réduit encore un peu la voilure avec « seulement » 18 cœurs Xe2 quand l'ARC B580 en dispose de 20.