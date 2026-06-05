Orange va lancer la semaine prochaine son répéteur Wi-Fi 7, très attendu, qui sera inclus pour certains abonnés, même si cela ne se fera pas sans une petite pointe de déception, avec une absence remarquée.
Depuis plus d'un an maintenant, les abonnés Orange vivaient avec la contradiction d'avoir une Livebox taillée pour le Wi-Fi 7, mais un répéteur resté coincé une génération en arrière, en Wi-Fi 6. Dès qu'un appareil migrait vers cet accessoire, il perdait immédiatement le bénéfice de la norme. L'opérateur corrige son incohérence avec un répéteur Wi-Fi 7 qui sera disponible dès le 8 juin, gratuitement pour certains abonnés, dont Degrouptest a dévoilé les caractéristiques. On peut déjà regretter cette fois l'impasse sur la bande des… 6 GHz.
Avec son répéteur Wi-Fi 7, Orange corrige une incohérence qui durait depuis un an dans ses offres Livebox
La position devenait difficile à tenir puisque depuis avril 2025 et le lancement de la Livebox S et de la v2 de la Livebox 7, Orange équipait ses abonnés de box internet Wi-Fi 7, sans jamais proposer le répéteur compatible pour étendre ce signal dans tout le logement. Autrement dit, on se retrouvait un peu bridé une fois un peu trop éloigné de la box. Free, SFR et Bouygues avaient eux réglé le problème depuis des mois, ce qui rendait la situation d'autant plus difficile à justifier pour le premier opérateur fibre de France
Bonne nouvelle côté installation par contre. Une fois votre répéteur Orange Wi-Fi 7 en main, vous n'aurez pas besoin d'attendre un technicien. L'appareil se commande directement depuis l'Espace Client Orange, se branche sur n'importe quelle prise murale et se configure tout seul en récupérant le nom du réseau et le mot de passe Wi-Fi de la Livebox. En ce qui concerne la connectique, deux ports Ethernet sont intégrés, l'un standard à 1 Gbit/s, l'autre ultra-rapide à 2,5 Gbit/s, pour brancher un PC fixe ou une console en câble et profiter de toute la puissance de la fibre.
Sur le plan technique, le répéteur fonctionne sur deux bandes de fréquences Wi-Fi. On a la désormais très commune 5 GHz, rapide mais à portée plus courte, et le 2,4 GHz, plus lent mais capable de traverser davantage les murs. Chacune avec plusieurs antennes (4x4 pour la première bande, et 2x2 pour l'autre), pour mieux répartir le signal. Grâce à une technique d'encodage plus efficace propre au Wi-Fi 7, la 4K-QAM, les débits gagnent environ 20 % par rapport au Wi-Fi 6, avec une latence réduite à la clé. Et comme il fonctionne en réseau maillé (Mesh), il dialogue en permanence avec la Livebox pour que votre téléphone ou tablette bascule d'une pièce à l'autre sans jamais décrocher.
Prix, offres et bande des 6 GHz, tout ce qu'il faut savoir avant de craquer
Qui peut en profiter de ce répéteur Wi-Fi 7 signé Orange, et à quel prix ? Les abonnés Livebox Up et Livebox Max peuvent obtenir le répéteur sans payer de supplément, sur simple demande depuis leur espace client. Notons que les frais de mise en service habituels s'appliquent, 10 euros par répéteur. Les abonnés Livebox Max bénéficient même d'une option supplémentaire, puisqu'ils peuvent en cumuler jusqu'à trois, ce qui a toujours été le cas historiquement d'ailleurs.
Pour les autres abonnés, donc Livebox Classic ; Série Spéciale Livebox Lite ou Série Spéciale Sosh Fibre, il faudra passer à la caisse et payer 109 euros pour faire l'acquisition d'un répéteur. Un prix qui mérite réflexion, d'autant plus que le répéteur fait l'impasse sur la bande des 6 GHz, la plus rapide du Wi-Fi 7, en ce qu'elle offre les débits les plus élevés sur de courtes distances. C'est précisément là où Bouygues Telecom tire son épingle du jeu, en proposant un répéteur tri-bande 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, inclus avec sa Bbox Ultym.
Ne crions pas à l'oubli ! Orange défend en fait l'idée que la fréquence des 6 GHz devrait être réservée aux réseaux mobiles 5G plutôt qu'au Wi-Fi domestique. Un choix qui a du sens, mais que les abonnés fixe ont du mal à comprendre. À noter enfin un détail relevé par nos collègues de Frandroid, ce répéteur est le premier équipement Orange en France à fonctionner sous prplOS, un système d'exploitation open source, c'est-à-dire développé collaborativement et librement modifiable, déjà adopté par de grands opérateurs comme Vodafone, Tim, Verizon et AT&T.