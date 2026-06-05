Sur le plan technique, le répéteur fonctionne sur deux bandes de fréquences Wi-Fi. On a la désormais très commune 5 GHz, rapide mais à portée plus courte, et le 2,4 GHz, plus lent mais capable de traverser davantage les murs. Chacune avec plusieurs antennes (4x4 pour la première bande, et 2x2 pour l'autre), pour mieux répartir le signal. Grâce à une technique d'encodage plus efficace propre au Wi-Fi 7, la 4K-QAM, les débits gagnent environ 20 % par rapport au Wi-Fi 6, avec une latence réduite à la clé. Et comme il fonctionne en réseau maillé (Mesh), il dialogue en permanence avec la Livebox pour que votre téléphone ou tablette bascule d'une pièce à l'autre sans jamais décrocher.