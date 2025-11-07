Au 7 novembre 2025, Orange est le seul des quatre grands opérateurs français de télécommunications à ne pas proposer à ses clients de répéteur compatible avec la norme Wi-Fi 7. Mais on apprend aujourd'hui que l'acteur historique pourrait bientôt rejoindre ses concurrents Free, Bouygues Telecom et SFR. Un modèle estampillé WE82242-H2-LT a été certifié le 29 octobre 2025 par la Wi-Fi Alliance, comme a pu le remarquer quelques jours plus tard un internaute. Alors est-ce pour bientôt ?