L'opérateur historique Orange veut combler son retard sur le Wi-Fi 7 en lançant, peut-être bientôt, un répéteur compatible avec la norme. Un appareil de ce type vient d'être certifié par la Wi-Fi Alliance.
Au 7 novembre 2025, Orange est le seul des quatre grands opérateurs français de télécommunications à ne pas proposer à ses clients de répéteur compatible avec la norme Wi-Fi 7. Mais on apprend aujourd'hui que l'acteur historique pourrait bientôt rejoindre ses concurrents Free, Bouygues Telecom et SFR. Un modèle estampillé WE82242-H2-LT a été certifié le 29 octobre 2025 par la Wi-Fi Alliance, comme a pu le remarquer quelques jours plus tard un internaute. Alors est-ce pour bientôt ?
Orange fait discrètement certifier un répéteur Wi-Fi 7
C'est un abonné Orange Fibre particulièrement observateur qui a mis la puce à l'oreille sur le forum La Fibre.info. En fouillant les certifications de la Wi-Fi Alliance, il est tombé sur un répéteur siglé Orange, certifié le 29 octobre 2025. Un scoop technique qui confirme ce que beaucoup espéraient : Orange travaille bien à combler son retard en la matière.
Depuis plusieurs mois, la Livebox 7 version 2, qui équipe l'offre Livebox Max Fibre, et la Livebox S, qui équipe l'offre Livebox Fibre, proposent aux abonnés du Wi-Fi 7. Le problème, c'est qu'il est impossible d'étendre cette couverture ultra-rapide au-delà du salon sans un répéteur adapté. Les clients doivent se rabattre sur des appareils Wi-Fi 6, qui peuvent brider de facto les performances de leur installation.
Pendant ce temps, la concurrence a su avancer ses pions. Free a intégré un répéteur Wi-Fi 7 à sa Freebox Ultra qu'elle met d'ailleurs régulièrement à jour. Bouygues Telecom en fournit jusqu'à deux avec la Bbox Ultym, et SFR en propose carrément deux avec sa Box 10+ lancée en septembre. Orange est donc le seul des quatre grands à proposer une expérience Wi-Fi 7 uniquement via sa box internet. Cette certification pourrait corriger le tir.
Un répéteur bi-bande sans doute pour les offres Livebox haut de gamme
Côté technique, ce répéteur est prévu pour exploiter les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Pas de 6 GHz au programme. Orange assume sa stratégie bi-bande déjà adoptée sur ses Livebox. Cette configuration reste tout de même suffisante pour propager un signal Wi-Fi 7 performant dans de grandes surfaces, même si les puristes regretteront l'absence de la bande ultra-rapide 6 GHz.
La Livebox Max Fibre, facturée 47,99 euros par mois la première année (puis 54,99 euros/mois) devrait en théorie accueillir ce futur et probable répéteur. Comme on peut le voir sur le site de l'opérateur historique, l'offre inclut déjà jusqu'à trois répéteurs Wi-Fi 6 sur demande. Lui ajouter des répéteurs Wi-Fi 7 sans surcoût rendrait l'offre plus attractive auprès des férus de connexion.
Sollicité vendredi matin, Orange n'a pour l'instant fourni aucune précision sur un hypothétique lancement. Motus et bouche cousue du côté de l'opérateur historique. Mais une certification Wi-Fi Alliance précède généralement de quelques mois la commercialisation effective. Les abonnés en quête de couverture Wi-Fi 7 intégrale n'auront donc plus très longtemps à attendre.