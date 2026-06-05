Au Computex 2026, Asus a levé le voile sur deux robots de nouvelle génération, un compagnon domestique et le robot de service Kairo. Leur point commun tient dans Asus Maestro, une IA agentique pensée pour transformer une intention en action concrète.
Asus ne veut plus seulement mettre de l'IA dans ses PC. La marque veut aussi la faire circuler dans les couloirs des hôpitaux, les espaces publics et jusque dans le salon. Au Computex 2026, le taïwanais a dévoilé une nouvelle génération de robots compagnons et de robots de service, pensés pour l'assistance aux personnes âgées, l'orientation en établissement ou l'automatisation de certaines tâches du quotidien.
Derrière ces machines qui ne sont pas les premières du fabricant, Asus met en avant Maestro, sa plateforme d'IA agentique chargée de coordonner robots, objets connectés et services numériques. L'idée n'est plus seulement de répondre à une commande vocale, mais de comprendre une intention, de mobiliser les bons outils et d'exécuter une action de bout en bout.
Un robot compagnon qui veut devenir une présence du quotidien
Le premier modèle présenté par Asus est un robot compagnon de nouvelle génération. Sa promesse consiste à dépasser le rôle d'assistant vocal mobile pour devenir une présence plus active dans la maison. Selon Asus, il peut aider à rédiger des messages sur des applications compatibles comme LINE, lancer des appels vidéo, organiser des photos ou gérer certains éléments d'agenda.
La cible est assez lisible. Asus vise les seniors, les aidants et les familles qui veulent maintenir un lien à distance. Le robot est présenté comme une présence continue, capable de mémoriser certains événements, relations ou habitudes, à condition d'obtenir les autorisations nécessaires pour accéder aux données personnelles.
C'est précisément là que le produit devient à la fois intéressant et sensible. Asus ne vend pas seulement un objet affectif ou un gadget de compagnie. La marque a imaginé un assistant domestique capable d'apprendre, de suivre et d'accompagner. Dans une maison, cette promesse peut rassurer. Elle impose aussi de se poser la question du contrôle, de la confidentialité et de la place que l'on accepte de donner à ce type de machine dans l'intimité du quotidien.
Kairo, le robot de service pensé pour les lieux complexes
L'autre nouveauté s'appelle Asus Kairo. Plus grand et plus mobile, ce robot autonome vise les environnements de service, comme les établissements de santé, les halls d'accueil, les bâtiments publics ou, encore, les sites professionnels. Il peut guider un utilisateur, le suivre, répondre à des questions simples et diffuser des informations en temps réel.
Asus évoque également une interaction multilingue et une IA capable d'adapter son ton selon le contexte émotionnel. Le discours vise donc moins le robot spectaculaire que l'outil d'accueil ou d'accompagnement, capable de décharger les équipes de certaines tâches répétitives tout en restant disponible pour les visiteurs ou les patients.
Le cœur du système reste Asus Maestro. La plateforme joue le rôle de chef d'orchestre entre Kairo, le robot compagnon, les objets connectés et l'agent virtuel Sage. L'enjeu est moins de créer un robot isolé que de construire un écosystème dans lequel plusieurs agents peuvent coopérer pour réaliser une tâche complète. Asus n'a pas encore précisé le prix de ses robots ni la moindre date de sortie, mais ça pourrait aller vite, vu le rythme actuel de l'innovation.