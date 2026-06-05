Asus ne veut plus seulement mettre de l'IA dans ses PC. La marque veut aussi la faire circuler dans les couloirs des hôpitaux, les espaces publics et jusque dans le salon. Au Computex 2026, le taïwanais a dévoilé une nouvelle génération de robots compagnons et de robots de service, pensés pour l'assistance aux personnes âgées, l'orientation en établissement ou l'automatisation de certaines tâches du quotidien.

Derrière ces machines qui ne sont pas les premières du fabricant, Asus met en avant Maestro, sa plateforme d'IA agentique chargée de coordonner robots, objets connectés et services numériques. L'idée n'est plus seulement de répondre à une commande vocale, mais de comprendre une intention, de mobiliser les bons outils et d'exécuter une action de bout en bout.

Un robot compagnon qui veut devenir une présence du quotidien

Le premier modèle présenté par Asus est un robot compagnon de nouvelle génération. Sa promesse consiste à dépasser le rôle d'assistant vocal mobile pour devenir une présence plus active dans la maison. Selon Asus, il peut aider à rédiger des messages sur des applications compatibles comme LINE, lancer des appels vidéo, organiser des photos ou gérer certains éléments d'agenda.