Doug Wilson, de la société Ursa Ag, y a vu une opportunité et en a profité. Son tracteur est pensé pour être simple puisqu'il n'embarque pas de capteurs inutiles ni d'électronique superflue, mais juste le nécessaire pour travailler. N'importe quel mécanicien de village peut le réparer, et surtout, il coûte deux fois moins cher qu'un John Deere comparable. C'est en discutant avec un client qui avait pour seule exigence que que sa machine démarre le matin et s'arrête le soir, qu'il a eu l'idée de proposer une alternative.