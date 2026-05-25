Une tronçonneuse fixée à un arbre, commandée par radio et capable de couper sans que personne ne se trouve à proximité immédiate de la lame. Sur le papier, SafeCuTree pourrait passer pour un engin improbable, quelque part entre le prototype de garage et la machine-outil de science-fiction. Le sujet est pourtant très sérieux. Cette invention s'attaque à l'un des grands risques du métier d'élagueur, celui de devoir travailler en hauteur avec un outil de coupe puissant, souvent dans un environnement difficile à sécuriser.

Une tronçonneuse folle, mais pensée pour éviter les accidents

Plutôt que d'envoyer un élagueur grimper dans l'arbre avec une tronçonneuse, le système est fixé directement sur le tronc (jusqu'à 40 cm de diamètre) ou sur la branche à couper. Une mâchoire équipée d'un vérin vient serrer le bois, puis la tronçonneuse montée sur le dispositif pivote pour réaliser la coupe. L'ensemble est ensuite commandé depuis le sol à l'aide d'une télécommande radio longue portée.