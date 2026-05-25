Avec SafeCuTree, l'élagueur n'a plus besoin de grimper aux arbres avec sa tronçonneuse à la main. Cette invention française se fixe directement sur le tronc ou la branche à couper, puis se pilote depuis le sol, à distance, comme une petite machine de chantier dédiée aux travaux les plus risqués.
Une tronçonneuse fixée à un arbre, commandée par radio et capable de couper sans que personne ne se trouve à proximité immédiate de la lame. Sur le papier, SafeCuTree pourrait passer pour un engin improbable, quelque part entre le prototype de garage et la machine-outil de science-fiction. Le sujet est pourtant très sérieux. Cette invention s'attaque à l'un des grands risques du métier d'élagueur, celui de devoir travailler en hauteur avec un outil de coupe puissant, souvent dans un environnement difficile à sécuriser.
Une tronçonneuse folle, mais pensée pour éviter les accidents
Plutôt que d'envoyer un élagueur grimper dans l'arbre avec une tronçonneuse, le système est fixé directement sur le tronc (jusqu'à 40 cm de diamètre) ou sur la branche à couper. Une mâchoire équipée d'un vérin vient serrer le bois, puis la tronçonneuse montée sur le dispositif pivote pour réaliser la coupe. L'ensemble est ensuite commandé depuis le sol à l'aide d'une télécommande radio longue portée.
L'intérêt est immédiat : l'opérateur reste à distance de la lame, mais aussi de la zone de chute. Depuis le sol, il peut garder une vue d'ensemble, surveiller l'environnement et anticiper la trajectoire d'une branche. Il peut aussi repérer plus facilement un passant, un animal ou une contrainte située à proximité, qu'il s'agisse d'une route, d'une ligne électrique ou d'une voie ferrée.
SafeCuTree n'est donc pas une tronçonneuse autonome ni un robot chargé de faire le travail sans contrôle humain. Il s'agit plutôt d'un accessoire de coupe télécommandé, conçu pour réduire l'exposition directe de l'élagueur au danger. Le système revendique une compatibilité avec plusieurs marques d'outillage, dont Stihl, Husqvarna, Oleo-mac ou Einhell, et pourrait fonctionner sur secteur, sur batterie ou dans une configuration hybride, selon son concepteur.
Le dispositif sur lequel repose la tronçonneuse est composé d'une mâchoire qui vient se fixer solidement à une grosse branche ou un tronc d'arbre. L'opérateur peut ensuite activer sa tronçonneuse à distance avec une exposition directe au danger réduite. ©SafeCuTree
Un prototype français qui cherche partenaires et industriels
Derrière cette machine assez singulière, on trouve Maxime Odru, présenté comme un passionné de mécanique et d'électronique. Confronté à des arbres difficiles à entretenir, notamment près de routes ou de lignes électriques, cet ingénieux bricoleur a imaginé ce dispositif permettant d'élaguer et de couper des arbres sans se mettre en danger physiquement.
SafeCuTree en est aujourd'hui au stade de prototype fonctionnel (brevet déposé en 2023). L'objectif est désormais de trouver des partenaires industriels et des investisseurs pour alléger le design, optimiser les matériaux et préparer une éventuelle commercialisation. À terme, le dispositif pourrait être vendu comme un accessoire compatible avec des tronçonneuses déjà existantes, plutôt que comme une machine entièrement nouvelle. Il n'y a plus qu'à inventer un robot pour aller fixer le dispositif en hauteur…