La nouvelle gamme de robots tondeuses Airseekers Tron promet une révolution silencieuse dans l’entretien du jardin. Chaque tonte transforme les résidus en un paillis fin qui fertilise naturellement le gazon, conserve l’humidité du sol et assure une pelouse saine et impeccable.
À une époque où la technologie semble parfois nous éloigner du vivant, il est essentiel de rappeler une vérité souvent oubliée : derrière les innovations les plus sophistiquées telles que la navigation autonome par satellite, la modélisation intelligente des obstacles ou encore la cartographie automatique, l’entretien du jardin reste avant tout une quête d’équilibre ; un art discret fondé sur le respect de l’écosystème, l’harmonie et la nature.
Les technologies intégrées au sein d’un robot tondeuse ne devraient donc pas se réduire à de simples arguments marketing, destinés à une démonstration de puissance ou une surenchère technique. Leur ambition devrait être tout autre : créer les conditions idéales pour que la pelouse s’épanouisse. Et c’est précisément sur ce point que les équipes d’Airseekers ont choisi de concentrer leurs efforts.
Au-delà de se démarquer sur un marché très concurrentiel, ce qui est évidemment stratégique pour l’entreprise, cette approche révèle surtout une vision plus pertinente. Celle d’un robot tondeuse qui collabore avec son environnement plutôt que de se contenter de briller sur le papier.
Technologie FlowCut : une tonte précise et un paillage nutritif
Trois années se sont écoulées depuis la campagne de financement participatif lancée par Airseekers. Ce délai a permis à l’entreprise de faire mûrir sa copie, d’affiner la conception de ses robots tondeuses et de peaufiner les technologies embarquées.
Justement, parmi les innovations, le système FlowCut s’impose comme l’un des points les plus convaincants de la gamme Tron. Il traduit d’ailleurs l’ambition évoquée plus haut, qui est de délivrer une pelouse impeccable tout en respectant l’équilibre naturel du sol.
1. Un flux d’air redresse les brins d’herbe
Concrètement, cette technologie repose sur un flux d’air puissant chargé de redresser les brins d’herbe avant le passage des lames. L’idée peut sembler simpliste, mais comme souvent, ce sont les plus évidentes qui se révèlent les plus pertinentes. Grâce à cela, la coupe gagne en précision et en homogénéité, y compris dans les zones où l’herbe a tendance à se coucher. Par ailleurs, ce flux d’air maintient les résidus de tonte en suspension dans la chambre avant de réaliser un traitement supplémentaire avant l’éjection, mais nous y reviendrons.
Airseekers Tron est la SEULE tondeuse robotisée qui allie l’aérodynamisme à la technologie des disques de coupe.
2. Deux disques de 6 lames pour une coupe précise
Pour obtenir un résultat net, encore faut-il pouvoir compter sur des lames performantes. Airseekers a fait le choix d’intégrer deux lames affûtées tournant à 3 000 tr/min. Ce dispositif permet de couper chaque brin à plusieurs reprises et d’obtenir ainsi une tonte particulièrement nette, avec un rendu uniforme sur l’ensemble de la pelouse.
3. Un paillis ultra-fin qui nourrit le sol
Les brins d’herbe et feuilles sont réduits en un paillis fin et riche en nutriments. Celui-ci est ensuite redistribué de manière homogène sur la pelouse, sans former de tas, ce qui permet à la fois de nourrir le gazon et de préserver un aspect soigné. Qui plus est, cette couche naturelle conserve l’humidité du sol, ce qui préserve le gazon lors des fortes chaleurs et favorise une décomposition plus rapide des résidus.
Entretenir sa pelouse n’a jamais été aussi facile
Sur le papier, confier la tonte de sa pelouse à un robot promet un vrai gain de temps. Dans les faits, certains modèles du commerce imposent encore l’installation d’un câble de délimitation à enterrer tout autour de la zone à tondre. Leur efficacité reste parfois discutable, tout comme leur capacité à réagir correctement aux imprévus. Il faut ainsi souvent les surveiller de près et, au final, on y passe presque autant de temps.
Beaucoup de modèles ont tendance à s’enliser dès que le terrain devient un peu accidenté, humide ou pentu, laissant parfois des ornières disgracieuses dans la pelouse. Leur système de coupe, souvent peu précis en bordure, oblige à repasser manuellement le long des clôtures, des massifs ou des allées. Sans compter que le nettoyage de la machine elle-même après chaque utilisation, lames, châssis, capteurs, reste une corvée non négligeable. Loin de l’autonomie totale promise, ces robots demandent donc encore un investissement humain régulier qui peut vite décourager.
Un robot tondeuse vraiment autonome
Avec sa gamme Tron, Airseekers a voulu gommer ces contraintes pour offrir une expérience plus sereine, avec un fonctionnement en totale autonomie.
Imaginez… Un dimanche matin, le soleil caresse délicatement votre jardin et, devant vous, se dresse une pelouse impeccable, sans que vous n’ayez levé le petit doigt la veille. Pour donner vie à ce tableau, Airseekers mise sur trois technologies qui permettent au robot de se situer de manière précise, de planifier son parcours seul, et de s’adapter en temps réel à chaque situation.
Technologie nRTK et cartographie
Le positionnement par satellite reste aujourd’hui l’une des solutions les plus efficaces pour guider et planifier les déplacements d’un robot tondeuse. Toute la gamme Tron profite de la technologie nRTK, sans nécessiter la moindre antenne supplémentaire. En pratique, l’installation se veut particulièrement simple : il suffit de sortir le robot de sa boîte et de le mettre en route. Cinq minutes suffisent pour commencer à l’utiliser.
Autre atout appréciable, la fonction de cartographie automatique, annoncée pour le mois d’avril, permet de planifier et de cartographier avec précision le parcours de tonte depuis l’application mobile.
Vision assistée par IA
Enfin, pour parfaire l’expérience, les modèles Tron et Tron Plus sont équipés d’une vision assistée par intelligence artificielle à 300°. Le robot détecte et contourne les outils de jardinage que l’on aurait oubliés, le mobilier de jardin, les pots et éclairages… Même les animaux peuvent se prélasser au soleil et terminer leur sieste sans crainte d’un passage inattendu.
Le Tron SE, modèle le plus accessible de la gamme, bénéficie lui aussi d’une vision assistée par intelligence artificielle, mais avec un angle de 140°.
Une gamme complète pour tous les jardins : Tron, Tron SE et Tron Plus
La nouvelle gamme de robots tondeuses Airseekers est composée de trois modèles qui partagent un socle technique commun, mais se démarquent sur certains points : une autonomie supérieure afin de couvrir des terrains plus grands ou bien encore une vitesse de tonte plus élevée.
Ces deux robots sont disponibles depuis le 3 avril et profite tous deux d'une offre de lancement exclusive, qui se terminera fin avril. Le Airseekers Tron SE profite d'une remise de 350€. Au lieu de 1 399€, ce robot tondeuse s'affiche à 1 049€. De son côté le Airseekers Tron s'affiche à 1 799€ au lieu de 1 999€ soit une remise de 200€ à l'occasion du lancement.