L’information a été révélée par Marcus Ash, responsable du design et de la recherche pour Windows & Devices chez Microsoft. Dans un message publié sur X, il a confirmé que l’entreprise travaillait sur une nouvelle version du menu contextuel, censée gagner en réactivité, limiter les entrées affichées par défaut et mieux tenir compte des commandes réellement utilisées.

À terme, Windows 11 pourrait donc laisser les utilisateurs et utilisatrices choisir les options à faire remonter au premier niveau, en retirer d’autres, ou éviter de passer par « Afficher plus d’options » pour accéder à une action utilisée tous les jours.

Microsoft n’a pas encore précisé jusqu’où ira cette personnalisation, ni si les ajouts des applications tierces pourront être masqués librement, mais on peut espérer autre chose qu’un simple tri entre deux ou trois options validées par Redmond.