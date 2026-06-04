Trop lent, trop chargé, trop peu flexible, le menu contextuel de Windows 11 traîne depuis son lancement une réputation assez peu flatteuse. Microsoft veut désormais en faire un espace plus personnel, moins dicté par défaut.
On ne contestera pas l’idée de départ. Le menu du clic droit de Windows 10 avait besoin d’un sérieux rafraîchissement, après des années à entasser commandes système, options d’applications et raccourcis plus ou moins utiles. Windows 11 devait faire le ménage, moderniser l’affichage et rendre les actions courantes plus accessibles. Cinq ans plus tard, le constat pique un peu. L’ensemble est certes plus joli, mais il peut aussi se montrer plus lent, plus lourd, et toujours trop chargé au gré des logiciels installés. Microsoft promet désormais de revoir sa copie, pour proposer un menu allégé par défaut, mais surtout configurable selon les usages.
Enfin un peu de souplesse pour le clic droit
L’information a été révélée par Marcus Ash, responsable du design et de la recherche pour Windows & Devices chez Microsoft. Dans un message publié sur X, il a confirmé que l’entreprise travaillait sur une nouvelle version du menu contextuel, censée gagner en réactivité, limiter les entrées affichées par défaut et mieux tenir compte des commandes réellement utilisées.
À terme, Windows 11 pourrait donc laisser les utilisateurs et utilisatrices choisir les options à faire remonter au premier niveau, en retirer d’autres, ou éviter de passer par « Afficher plus d’options » pour accéder à une action utilisée tous les jours.
Microsoft n’a pas encore précisé jusqu’où ira cette personnalisation, ni si les ajouts des applications tierces pourront être masqués librement, mais on peut espérer autre chose qu’un simple tri entre deux ou trois options validées par Redmond.
Un symbole des choix contestés de Windows 11
Le plus cocasse dans toute cette histoire, c’est que ce menu devait justement corriger les défauts de celui de Windows 10. À l’époque, Microsoft expliquait en effet qu’il avait accumulé, depuis Windows XP, des commandes système et des options librement ajoutées par les applications, jusqu’à devenir beaucoup trop long et bien mal organisé.
De ce point de vue, Windows 11 a bien changé l’apparence du clic droit, à coups de coins arrondis, d’icônes pour les commandes principales épinglées en haut et d’une organisation plus logique en surface. Mais la refonte a aussi provoqué son petit lot de désagréments, en reléguant plusieurs fonctions utiles derrière « Afficher plus d’options », en alourdissant parfois l’affichage et en laissant les entrées tierces reprendre peu à peu leurs aises au premier niveau.
Cette annonce s’inscrit dans une prise en compte plus large des griefs adressés à Windows 11 depuis son lancement. Microsoft travaille déjà sur un menu Démarrer plus modulable, et teste aussi chez les Insiders le retour d’une barre des tâches repositionnable, alors qu’il n’était plus question d’y toucher au lancement du système. Comme quoi, tout est négociable.
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