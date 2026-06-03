Alors que le Wi-Fi 8 pointe à l'horizon, que Qualcomm a dévoilé des composants Wi-Fi 8 surpuissants et que TP-Link annonce son routeur avec la nouvelle norme pour cet automne, Orange refuse de participer à une simple surenchère de chiffres. Cette future norme sera une évolution logique du Wi-Fi 7, centrée sur la valeur d'usage réelle. L'idée est d'élever les performances globales pour que le Wi-Fi fonctionne simplement partout, tout le temps, sans que l'utilisateur n'ait à s'en préoccuper.