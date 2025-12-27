Depuis quelques jours, Orange déploie donc une mise à jour logicielle sur ses Livebox 4 et Livebox 5. Une évolution discrète, mais aux ambitions bien définies : optimiser la consommation énergétique des équipements. Concrètement, la fréquence Wi-Fi 5 GHz est désormais automatiquement désactivée lorsqu’elle n’est pas utilisée, notamment durant les périodes creuses comme la nuit.

L’opérateur explique que cette gestion plus intelligente du Wi-Fi permettrait de réduire significativement la consommation électrique des box concernées. À la clé, une économie estimée entre 25 et 35%, sans impact notable sur l’expérience des utilisateurs, la fréquence se réactivant dès qu’un appareil en a besoin.

Une initiative qui s’inscrit dans la volonté d’Orange de limiter l’empreinte énergétique de ses infrastructures et des équipements installés chez ses abonnés.