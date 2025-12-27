Bonne nouvelle pour les propriétaires d'une Livebox 4 (2016) ou d'une Livebox 5 (2019), une mise à jour « surprise » vient améliorer le fonctionnement de leur équipement en cette fin d'année 2025.
Depuis quelques années déjà, Orange propose à ses clients Livebox le Wi-Fi Intelligent, une technologie maison, qui se charge d'assurer le meilleur Wi-Fi possible à la maison, pour toute la famille. Sur ses box les plus récentes, la technologie se charge aussi de réduire automatiquement la consommation électrique, en désactivant (automatiquement toujours) la bande des 5 GHz lorsque cela est possible.
Le Wi-Fi Intelligent évolue sur nos anciennes Livebox
À son lancement, il y a 6 ans, Orange confirmait déjà la compatibilité de son Wi-Fi Intelligent avec les Livebox 4 et 5. « Et peu importe vos équipements à connecter à votre Wi-Fi (smartphones, tablettes, ordinateurs) soient compatibles avec le Wi-Fi 6, 5 (ou inférieur). Le Wi-Fi Intelligent s’applique à tous, sans discrimination… », indique toujours l'opérateur sur son site Web.
Et si, sur les Livebox 4 et 5, la technologie se contentait jusqu'à présent de positionner automatiquement les équipements sur la meilleure bande de fréquence (2,4 ou 5 GHz), en sélectionnant le canal le moins chargé, elle bénéficie désormais d'une meilleure efficacité aussi sur ces mêmes box.
Les Livebox 4 et 5 mises à jour par Orange
Depuis quelques jours, Orange déploie donc une mise à jour logicielle sur ses Livebox 4 et Livebox 5. Une évolution discrète, mais aux ambitions bien définies : optimiser la consommation énergétique des équipements. Concrètement, la fréquence Wi-Fi 5 GHz est désormais automatiquement désactivée lorsqu’elle n’est pas utilisée, notamment durant les périodes creuses comme la nuit.
L’opérateur explique que cette gestion plus intelligente du Wi-Fi permettrait de réduire significativement la consommation électrique des box concernées. À la clé, une économie estimée entre 25 et 35%, sans impact notable sur l’expérience des utilisateurs, la fréquence se réactivant dès qu’un appareil en a besoin.
Une initiative qui s’inscrit dans la volonté d’Orange de limiter l’empreinte énergétique de ses infrastructures et des équipements installés chez ses abonnés.
Selon Orange, environ 50% des clients (Orange et Sosh) ont déjà bénéficié de cette mise à jour sur leur Livebox 4 ou 5. Bien sûr, ceux qui ne souhaitent pas bénéficier du Wi-Fi Intelligent d'Orange (et ainsi conserver en permanence les bandes 5 et 6 GHz) peuvent se rendre dans les réglages de l'application, afin de désactiver ce dernier.