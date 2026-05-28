Le Wi-Fi 7 fait un peu de la vitesse brute son obsession. Le Wi-Fi 8, lui, mise sur autre chose. Basé sur la norme IEEE 802.11bn, il introduit l'Ultra High Reliability, qu'on pourrait traduire par « fiabilité extrême », avec pour objectif que votre connexion reste stable et homogène dans toute la maison, quelle que soit la situation. Le débit qui s'effondre dans la chambre du fond, la latence qui s'emballe en pleine partie en ligne, ou le signal qui rame quand toute la famille est connectée en même temps, ne pourraient devenir que de mauvais souvenirs avec le Wi-Fi 8.