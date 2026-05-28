TP-Link a dévoilé l'Archer 8, jeudi, un routeur Wi-Fi 8 qui annonce l'arrivée imminente de la technologie pour le grand public. L'appareil sera commercialisé cet automne.
Alors que le Wi-Fi 7 n'a pas encore conquis tous les foyers, TP-Link prend déjà de l'avance en annonçant ce jeudi 28 mai l'Archer 8, son premier routeur Wi-Fi 8 basé sur la future norme IEEE 802.11bn Avec son futur routeur, plutôt que de courir après des débits records, le fabricant promet une connexion stable partout dans la maison, à travers ce que l'industrie appelle l'Ultra High Reliability. Des tests en laboratoire appuient ces promesses, et une feuille de route complète accompagne déjà l'annonce.
TP-Link lance l'Archer 8, son premier routeur Wi-Fi 8 qui promet une connexion enfin stable dans toute la maison
Le Wi-Fi 7 fait un peu de la vitesse brute son obsession. Le Wi-Fi 8, lui, mise sur autre chose. Basé sur la norme IEEE 802.11bn, il introduit l'Ultra High Reliability, qu'on pourrait traduire par « fiabilité extrême », avec pour objectif que votre connexion reste stable et homogène dans toute la maison, quelle que soit la situation. Le débit qui s'effondre dans la chambre du fond, la latence qui s'emballe en pleine partie en ligne, ou le signal qui rame quand toute la famille est connectée en même temps, ne pourraient devenir que de mauvais souvenirs avec le Wi-Fi 8.
TP-Link s'en accommode bien et en profite pour présenter l'Archer 8, son premier routeur Wi-Fi 8, attendu pour octobre 2026. Le fabricant chinois, basé à Shenzhen, s'appuie sur des tests menés en interne pour comparer les Wi-Fi 8 et Wi-Fi 7 en conditions réelles simulées.
Les résultats sont intéressants, puisqu'on apprend que les tests ont permis jusqu'à 33 % de débit supplémentaire à longue portée, 30 % d'amélioration dans les maisons à plusieurs étages, et un gain de 1 à 3 dB en sensibilité sur les bandes 5 et 6 GHz. Voilà qui devrait aider à couvrir plus efficacement l'ensemble d'un foyer.
Le fabricant TP-Link a déjà prévu toute une gamme de produits Wi-Fi 8
TP-Link est souvent en avance sur l'adoption des différentes normes Wi-Fi, mais Qualcomm lui fait concurrence sur le Wi-Fi 8. En mars dernier, le géant américain avait marqué le coup au MWC de Barcelone en dévoilant le FastConnect 8800, une puce destinée aux appareils mobiles capable d'atteindre jusqu'à 33 Gbit/s, soit deux fois plus rapide que le Wi-Fi 7. L'entreprise avait aussi présenté cinq plateformes Dragonwing, des composants pensés pour équiper les futurs routeurs et box fibre de nouvelle génération.
Vous noterez que TP-Link semble avoir pensé à ceux qui n'ont pas envie de cacher leur routeur derrière un meuble. L'Archer 8 est assez élégant, loin de la traditionnelle boîte blanche disgracieuse. Et sous cette coque élégante, on retrouve une architecture d'antennes optimisée et un système d'intelligence artificielle qui gère le réseau en temps réel pour maintenir les meilleures performances possibles.
L'Archer 8 sera vite rejoint sur le marché, puisque TP-Link a déjà planifié toute une gamme Wi-Fi 8 pour les mois qui arrivent. Le Deco 8, un système mesh (plusieurs bornes qui se relaient pour couvrir toute la maison) est prévu pour début 2027, suivi d'un routeur de voyage compact, de répéteurs et d'adaptateurs au printemps, tous envisagés pour la deuxième partie de 2027 et taillés pour le Wi-Fi 8. Voilà en tout cas une stratégie de déploiement parmi les plus précoces et les plus complètes du marché, à l'heure où la norme 802.11bn commence tout juste à prendre forme.