Le document, intitulé en interne « ClawPilot : Overview and Plan with Project Lobster », décrit trois phases menant « d'une application addictive vers une plateforme agentique ». La première, donc, vise à rendre les utilisateurs dépendants : continuer à diffuser l'expérience autonome, peaufiner l'interface, faire croître la base et bâtir l'écosystème de fonctions « qui rend les gens dépendants au quotidien ». Microsoft pilotait déjà l'outil en interne sous le nom de « ClawPilot » depuis le mois de mars.

Officiellement, Scout a été présenté comme un assistant capable d'agir au fil du travail. Et il pousse le curseur plus loin que les chatbots habituels : là où ChatGPT ou Copilot ne sont visibles que de leur seul utilisateur, Scout apparaît dans les systèmes internes de messagerie et d'agenda comme s'il était un collègue parmi d'autres. Il s'intègre à Outlook, Teams, OneDrive et Word, réclame un abonnement GitHub Copilot, et fonctionne dans le cadre du programme expérimental « Frontier » de l'entreprise.