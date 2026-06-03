L'ajout principal sur iOS, c'est donc l'intégration de Mistral comme fournisseur d'IA open source. Les utilisateurs peuvent l'activer directement dans les éditeurs de documents et de feuilles de calcul, via AI > Paramètres > Ajouter un modèle > Mistral AI. Cela permettra d'effectuer des tâches comme la génération de contenu, la reformulation de texte ou l'analyse de données sans quitter l'application. La prise en charge de Mistral vise à laisser à chaque utilisateur la liberté de choisir le modèle qui correspond à son flux de travail ou à ses exigences en matière de sécurité.

Puisqu'il s'agit d'une entreprise française, Mistral AI est donc soumise au droit européen et au RGPD. Ce n'est bien entendu pas le cas d'OpenAI ou de Google, dont les modèles font transiter les données par des serveurs américains. Soulignons par ailleurs que certains modèles de Mistral peuvent être déployés directement sur ses propres serveurs, sans que les documents analysés ne sortent de l'infrastructure de l'entreprise. Autant dire que pour ceux qui utilisent déjà OnlyOffice précisément pour garder la main sur leurs fichiers, l'activation de Mistral AI sera certainement bienvenue.