OnlyOffice Documents 9.4 pour iOS intègre désormais le français Mistral comme fournisseur d'IA open source et apporte plusieurs nouveautés offrant davantage de contrôle sur l'édition mobile. La mise à jour est disponible gratuitement sur l'App Store.
La version 9.4 de l'application OnlyOffice Documents pour iOS est disponible depuis le 1er juin, en parallèle de la déclinaison Android publiée le lendemain. En fin de mois dernier, nous rapportions les nouveautés de la version de bureau, ainsi que la clarification de la licence AGPLv3.
Mistral à la main, et l'autosave qu'on coupe quand on veut
L'ajout principal sur iOS, c'est donc l'intégration de Mistral comme fournisseur d'IA open source. Les utilisateurs peuvent l'activer directement dans les éditeurs de documents et de feuilles de calcul, via AI > Paramètres > Ajouter un modèle > Mistral AI. Cela permettra d'effectuer des tâches comme la génération de contenu, la reformulation de texte ou l'analyse de données sans quitter l'application. La prise en charge de Mistral vise à laisser à chaque utilisateur la liberté de choisir le modèle qui correspond à son flux de travail ou à ses exigences en matière de sécurité.
Puisqu'il s'agit d'une entreprise française, Mistral AI est donc soumise au droit européen et au RGPD. Ce n'est bien entendu pas le cas d'OpenAI ou de Google, dont les modèles font transiter les données par des serveurs américains. Soulignons par ailleurs que certains modèles de Mistral peuvent être déployés directement sur ses propres serveurs, sans que les documents analysés ne sortent de l'infrastructure de l'entreprise. Autant dire que pour ceux qui utilisent déjà OnlyOffice précisément pour garder la main sur leurs fichiers, l'activation de Mistral AI sera certainement bienvenue.
Autre nouveauté pratique : la possibilité de désactiver la sauvegarde automatique sur les fichiers cloud. Plutôt que de synchroniser chaque modification en temps réel vers des services comme OnlyOffice DocSpace, Nextcloud ou Dropbox, l'utilisateur décide lui-même du moment où ses changements sont envoyés, via Paramètres > Autosave. En parallèle, la gestion des commentaires gagne aussi en souplesse. Ces derniers peuvent désormais être triés par date, par auteur ou par ordre d'affichage et filtrés selon différents critères. Sur iPhone, la disposition des actions rapides a été revue pour rendre les outils fréquemment utilisés plus accessibles sur petit écran.
Côté contenu, l'application permet dorénavant d'insérer plusieurs images à la volée dans un document, une feuille de calcul ou une présentation. La numérotation des lignes fait son apparition dans l'éditeur de texte. De son côté, l'éditeur de présentations reçoit de nouveaux thèmes visuels et la possibilité de basculer entre l'orientation portrait et paysage des diapositives directement depuis l'application.
Si la suite OnlyOffice est avant tout destinée aux entreprises, elle propose une version gratuite pour les particuliers qui permet de créer des documents de type Word, Excel, PowerPoint ainsi que des formulaires. Ergonomique à souhait, elle joue aussi la carte de l'auto-hébergement et de la sécurité.