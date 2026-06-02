Les PC Windows sous ARM traînent une réputation tenace : prometteurs sur le papier, décevants dans les faits, surtout dès qu'il s'agit de faire tourner un vieux logiciel ou un jeu un peu gourmand. C'est précisément ce procès que NVIDIA veut clore. Le 1er juin, au Computex de Taipei, Jensen Huang a présenté la RTX Spark, première incursion du fabricant sur le marché du PC Windows, en promettant qu'elle ferait tourner « chaque application que Windows a jamais fait tourner », grâce à un mélange de logiciels ARM natifs et de l'émulateur maison de Microsoft.

Une puce ARM qui vise la puissance d'une RTX 5070

La RTX Spark, dont le nom de code interne est N1X, repose sur une architecture ARM, comme les puces d'Apple ou les Snapdragon de Qualcomm. NVIDIA l'a conçue avec MediaTek et fait graver chez TSMC en 3 nanomètres. Sous le capot, un processeur Grace de 20 cœurs ARM épaule une partie graphique Blackwell de 6 144 cœurs CUDA, soit autant qu'une GeForce RTX 5070 de bureau (rien que ça). À cela s'ajoutent 128 Go de mémoire unifiée, pour une enveloppe thermique d'environ 80 watts seulement. NVIDIA revendique 1 petaflop de puissance de calcul pour l'IA, des caractéristiques que nous avons détaillées au moment de l'officialisation de la puce.