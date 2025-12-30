Cette frénésie d'automatisation ne vise pas uniquement à contenter les possesseurs de PC portables Surface. L'enjeu est tout aussi financier pour les serveurs Azure désormais équipés des puces maison Cobalt 100. Chaque application non optimisée y gaspille de l'énergie, et donc de l'argent, en passant par des couches de traduction inefficaces. Microsoft a donc tout intérêt à ce que ses propres outils cloud basculent vers le natif le plus vite possible. Google fait face aux mêmes défis et arrive aux mêmes conclusions, preuve s'il en est que Microsoft va dans la bonne direction.

Sur nos bureaux, la situation est tout aussi critique. Certes, l'émulateur Prism a fait des progrès notables en recevant le support des instructions vectorielles AVX en octobre 2025, ce qui a permis de débloquer certains jeux et logiciels créatifs. Mais l'émulation reste une béquille, un pansement technologique qui grignote les performances et la batterie. Même si Microsoft clame haut et fort que les utilisateurs passent désormais 90% de leur temps sur des applications natives, les 10% restants suffisent à frustrer les professionnels qui tombent sur le logiciel indispensable qui refuse de se lancer. L'intelligence artificielle devient donc la solution de la dernière chance pour espérer, un jour, couper le cordon avec le monde x86 sans douleur. Reste à voir si le code généré par ces robots sera plus propre que celui des humains qu'ils remplacent.