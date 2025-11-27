Dans un billet de blog publié il y a quelques jours, Microsoft affirme que sa nouvelle puce Cobalt 200 offre jusqu'à 50% de performances supplémentaires par rapport aux systèmes équipés de Cobalt 100. Selon les informations relayées par Tech Radar, la conception de Cobalt 200 s’appuie sur les types de charges de travail couramment rencontrées sur Azure, et non sur des benchmarks traditionnels. Les applications visées incluent l'analyse de données, les applications web, les services réseau intensifs et les systèmes nécessitant un accès important au stockage.

Le processeur intègre 132 cœurs et utilise un mécanisme de gestion dynamique de la tension et de la fréquence (DVFS) appliqué individuellement à chaque cœur, ce qui permet d’ajuster leur niveau de performance de manière indépendante. Comme indiqué par la société américaine dans sa publication, cette approche vise à réduire la consommation énergétique superflue dans les centres de données.