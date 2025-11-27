Microsoft vient de présenter Cobalt 200, sa nouvelle puce ARM destinée exclusivement aux infrastructures cloud Azure. Cette nouvelle génération de processeurs ARM ne sera toutefois pas intégrée aux ordinateurs grand public de la gamme Surface.
La firme de Redmond a récemment introduit Cobalt 200, sa nouvelle génération de puces ARM dédiée aux infrastructures cloud. Conçu pour succéder à Cobalt 100, ce processeur vise des gains de performances allant jusqu’à 50 %. L’ensemble des informations fournies par l’entreprise montre que cette avancée se concentre exclusivement sur Azure, sans perspective d’intégration dans la gamme Surface.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Microsoft présente Cobalt 200, une puce ARM offrant jusqu’à 50 % de performances en plus pour le cloud
Dans un billet de blog publié il y a quelques jours, Microsoft affirme que sa nouvelle puce Cobalt 200 offre jusqu'à 50% de performances supplémentaires par rapport aux systèmes équipés de Cobalt 100. Selon les informations relayées par Tech Radar, la conception de Cobalt 200 s’appuie sur les types de charges de travail couramment rencontrées sur Azure, et non sur des benchmarks traditionnels. Les applications visées incluent l'analyse de données, les applications web, les services réseau intensifs et les systèmes nécessitant un accès important au stockage.
Le processeur intègre 132 cœurs et utilise un mécanisme de gestion dynamique de la tension et de la fréquence (DVFS) appliqué individuellement à chaque cœur, ce qui permet d’ajuster leur niveau de performance de manière indépendante. Comme indiqué par la société américaine dans sa publication, cette approche vise à réduire la consommation énergétique superflue dans les centres de données.
Cobalt 200 : aucune intégration prévue dans les PC Surface
Le SoC Cobalt 200 embarque un contrôleur mémoire personnalisé qui chiffre la mémoire par défaut sans impact notable sur les performances. Le processeur implémente également l'architecture Arm Confidential Compute pour isoler la mémoire des machines virtuelles de l'hyperviseur et du système d'exploitation hôte. Les systèmes Cobalt 200 intègrent le module de sécurité matérielle d'Azure pour la gestion chiffrée des clés.
Fabriquée selon un procédé de gravure en 3 nm, la puce dispose d'accélérateurs dédiés aux tâches de compression, de chiffrement et de décompression. Microsoft précise que plus de 30% des charges de travail reposent sur ces opérations, justifiant l'intégration de ces composants spécialisés qui libèrent des cycles de calcul pour d'autres services comme Azure SQL.
Le déploiement concerne exclusivement les infrastructures cloud. Microsoft indique qu’aucune information ne suggère une utilisation de ces puces dans les PC Surface. Des serveurs équipés sont déjà opérationnels dans certains centres de données, et une disponibilité élargie est annoncée pour 2026 dans plusieurs régions.