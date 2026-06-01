L’autonomie est annoncée à neuf mois avec deux piles AA lithium, grâce à la solution Wi-Fi Micro-Power de Qualcomm, qui réduit la consommation du module sans fil en veille. Ce chiffre est établi sur une base de cinq minutes d’enregistrement par jour avec veille permanente, un usage très modéré mais cohérent pour une caméra déclenchée sur détection.

La caméra enregistre en 1080p, dispose d’un champ de vision de 113° en horizontal, d’une vision nocturne infrarouge jusqu’à 8 mètres et d'une détection de personnes intégrée sans abonnement. Le stockage se fait en local sur microSD jusqu'à 256 Go, avec compatibilité optionnelle avec les hubs Reolink. Un mode filaire via USB-C permet l’enregistrement continu. Elle est disponible dès aujourd’hui à 54,99 euros.