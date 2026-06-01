Reolink lance la série OMVI, des caméras à triple objectif qui combinent vue panoramique et suivi motorisé, ainsi que l’Argus MagiCam, une caméra magnétique sans fil à 54,99 euros. Deux gammes qui s’adressent à des besoins radicalement différents.
Reolink frappe large avec deux annonces simultanées. D’un côté, la série OMVI, une gamme de caméras extérieures haut de gamme qui associent un double objectif panoramique et un objectif orientable motorisé pour couvrir une zone à 360° sans angle mort. De l’autre, l’Argus MagiCam, une caméra compacte à fixation magnétique pensée pour les usages nomades et sans abonnement. Entre les deux, l’écart de positionnement est net : les OMVI ciblent la surveillance fixe et intelligente des grands espaces, la MagiCam mise sur la flexibilité totale. Reolink complète par ailleurs sa gamme avec une sonnette connectée et une caméra intérieure PT, disponibles plus tard dans l’année.
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La série OMVI : deux objectifs qui ne se perdent jamais de vue
La particularité des OMVI tient à leur architecture. Un module panoramique double objectif est fixé sur la partie haute de la caméra, tandis qu’un objectif orientable motorisé occupe la partie basse. Les deux travaillent en tandem : la caméra panoramique détecte les mouvements sur un champ de 180°, et l’objectif PT verrouille automatiquement la cible et la suit, même si elle sort du cadre panoramique. La vue d’ensemble reste affichée en permanence dans l’application pendant le suivi. Un appui sur n’importe quelle zone de l’image panoramique suffit à rediriger instantanément l'objectif motorisé vers ce point.
Nous avons pu découvrir il y a quelques jours cette caméra, et ses performances sont assez bluffantes. La qualité d’image est excellente, même en 16x qui permet de déceler un élément très éloigné de l’appareil. La rotation de l’objectif est immédiate via l’application mobile.
Deux modèles sont disponibles immédiatement. L’OMVI 3i PoE (289,99 euros) et l'OMVI 3i Wi-Fi (299,99 euros) embarquent un système à triple objectif totalisant 18 mégapixels : une caméra panoramique 10 MP et un objectif PT 4K 8 MP avec rotation motorisée à 350° et inclinaison à 50°. La version PoE s’alimente via un seul câble Ethernet, la version WiFi se connecte en dual band 2,4/5 GHz avec Wi-Fi 6 et chiffrement WPA3. Les deux supportent le stockage microSD jusqu’à 512 Go, sont compatibles NVR Reolink, affichent une résistance IP66 et fonctionnent sans abonnement obligatoire. La détection IA (personnes, véhicules, animaux) et la recherche vidéo par mots-clés tournent directement sur l’appareil via le moteur ReoNeura.
Le modèle phare, l’OMVI X16 PoE, est attendu au troisième trimestre 2026 pour un prix compris entre 450 et 500 euros. Il monte en résolution à 24 mégapixels au total — 16 MP pour le panoramique, 8 MP pour le PTZ — avec un zoom optique x16 et une rotation à 360° sans fin grâce à trois moteurs haute précision.
L’Argus MagiCam : la caméra qui se pose en deux secondes absolument partout
La MagiCam prend le contre-pied total de la logique d’installation. Pas de perçage, pas de câble, pas d’abonnement. Le boîtier cubique de 68 x 68 mm se fixe sur n’importe quelle surface métallique via un aimant, et sur les autres surfaces grâce à une pastille métallique fournie dans la boîte. L’idée est de pouvoir déplacer le point de surveillance au gré des besoins (boîte aux lettres, camping-car, fenêtre, étagère…) sans outil ni planification.
L’autonomie est annoncée à neuf mois avec deux piles AA lithium, grâce à la solution Wi-Fi Micro-Power de Qualcomm, qui réduit la consommation du module sans fil en veille. Ce chiffre est établi sur une base de cinq minutes d’enregistrement par jour avec veille permanente, un usage très modéré mais cohérent pour une caméra déclenchée sur détection.
La caméra enregistre en 1080p, dispose d’un champ de vision de 113° en horizontal, d’une vision nocturne infrarouge jusqu’à 8 mètres et d'une détection de personnes intégrée sans abonnement. Le stockage se fait en local sur microSD jusqu'à 256 Go, avec compatibilité optionnelle avec les hubs Reolink. Un mode filaire via USB-C permet l’enregistrement continu. Elle est disponible dès aujourd’hui à 54,99 euros.
Ces deux produits, très différents, mais aussi prometteurs, sont arrivés à la rédaction. Rendez-vous dans quelques semaines pour les tests complets.