La marque Reolink profite de l'édition 2026 du Mobile World Congress de Barcelone pour lancer sa nouvelle caméra PTZ TrackFlex Floodlight WiFi (déjà primée lors de l'IFA 2025), un modèle 4K doté de deux objectifs et d'un imposant éclairage LED.
Les caméras de surveillance domestiques n’ont jamais eu autant le vent en poupe. Portées par la démocratisation de la maison connectée, et par une demande croissante de sécurité, elles ont quitté depuis longtemps le simple statut de gadget de luxe pour devenir de véritables sentinelles intelligentes chez de nombreux Français. Résolution 4K, vision nocturne, intelligence artificielle embarquée, le segment est désormais aussi innovant que concurrentiel.
Dans ce paysage, la marque Reolink s’est progressivement imposée comme une référence accessible et ambitieuse. Depuis quelques années, la marque multiplie les modèles, filaires ou sans fil, et soigne autant la qualité d’image que les fonctionnalités logicielles, avec un credo clair : pas d’abonnement obligatoire et un maximum de traitement en local.
Une nouvelle caméra domestique signée Reolink
Aujourd’hui, le constructeur annonce en France sa nouvelle caméra haut de gamme, la TrackFlex Floodlight WiFi, un modèle 4K qui promet une couverture à 360° et un suivi intelligent sans angle mort.
Après une première apparition remarquée à l’IFA de Berlin 2025 (où elle a d’ailleurs décroché pas moins de 19 distinctions « Best of IFA 2025 ») la TrackFlex Floodlight WiFi arrive donc officiellement sur le marché français. Et sur le papier, force est de constater qu’elle coche beaucoup de cases.
Une innovation pensée pour éliminer les angles morts
La TrackFlex Floodlight WiFi ne se contente pas d’être une énième caméra motorisée. Elle vise clairement à corriger les faiblesses classiques des caméras de sécurité traditionnelles, à savoir un champ horizontal parfois limité, une certaine perte de détails lors des zooms et la nécessité de multiplier les appareils pour couvrir un grand espace.
Ici, on parle d’une caméra projecteur filaire PTZ (pour Pan/Tilt/Zoom), soit une caméra capable d’assurer une couverture horizontale complète à 360°. Grâce à sa motorisation et à son système de suivi automatique avec zoom, elle peut suivre un sujet en mouvement sans même que l’utilisateur n’ait à intervenir. Un intrus traverse l’allée ? La caméra pivote, ajuste son cadrage et conserve le sujet net dans le champ.
La définition 4K joue évidemment un rôle clé. Elle permet de conserver un niveau de détail élevé, que l’on surveille un portail, un jardin ou une grande cour. Contrairement à certains modèles qui sacrifient la précision dès que l’on s’éloigne du point focal, la TrackFlex promet une surveillance fluide et panoramique, même sur de vastes espaces.
Autre atout intéressant, la détection dite « hors champ » à 270°. Grâce à trois capteurs infrarouges passifs (PIR), la caméra détecte les mouvements entre 2 et 10 mètres, même lorsque ceux-ci surviennent en dehors de son champ de vision immédiat.
Concrètement, si une présence est repérée sur le côté, la caméra est capable de réorienter automatiquement ses objectifs pour ne rien manquer. La marque préconise d’ailleurs d'installer la caméra à une hauteur de 2 à 3 mètres, afin de lui permettre de couvrir de larges surfaces avec une réactivité accrue.
Une nouvelle caméra… qui voit double ?
C’est sans doute l’argument phare de cette nouvelle venue : son système à double objectif. La TrackFlex adopte une conception 2-en-1 particulièrement originale, avec deux optiques travaillant de concert pour offrir une surveillance simultanément large et détaillée.
D’un côté, une vue grand angle en 4K capte l’ensemble de la scène. De l’autre, une vue plus serrée, associée à un zoom hybride 6×, permet de se concentrer sur les détails. Le tout s’affiche simultanément sur un seul écran bien sûr, directement dans l’application Reolink. En pratique, l’utilisateur peut voir en même temps le contexte global et le sujet zoomé, sans avoir à basculer d’un flux à l’autre.
Ce double regard promet un vrai confort d’utilisation. Là où une caméra à objectif unique doit choisir entre champ large et précision, la TrackFlex tente de concilier les deux. Le système bascule automatiquement entre différentes focales pour assurer un suivi fluide des sujets en mouvement, sans flou ni délai de mise au point. Un véhicule entre dans le champ ? La vue large garde l’environnement sous contrôle pendant que la vue zoomée se concentre sur la plaque ou les occupants. Pratique donc.
Cette approche est particulièrement pertinente pour les jardins, allées et parkings, où l’on veut à la fois surveiller une zone étendue et pouvoir identifier clairement une personne ou un objet. Le tout, comme évoqué précédemment, sans avoir pour cela à multiplier les caméras.
3000 lumens, IA locale et protection sans compromis
En 2026, une caméra de sécurité extérieure digne de ce nom ne peut faire l’impasse sur la vision nocturne. Ici, Reolink intègre un projecteur LED ajustable pouvant atteindre jusqu’à 3000 lumens. De quoi procurer des images nocturnes lumineuses (et en couleur), même en faible luminosité, sans perte de détails ni dérive excessive des couleurs.
L’éclairage est personnalisable, avec une température de couleur froide (6500K) pour un rendu plus « blanc jour » ou lumière chaude (3000K) pour une ambiance plus douce. L’utilisateur peut régler manuellement la luminosité ou laisser le mode automatique choisir la meilleure option en fonction des conditions ambiantes.
À cette puissance lumineuse s’ajoute l’indispensable sirène, d’une puissance de 110 décibels ici, conçue pour dissuader efficacement toute tentative d’intrusion de manière automatique, ou bien manuellement depuis l’application. L’idée est simple : détecter, éclairer, alerter.
Côté intelligence, la TrackFlex embarque le système ReoNeura et sa fonction de recherche vidéo IA locale (Local AI Video Search). Concrètement, il devient possible de retrouver rapidement une séquence précise en tapant une description textuelle telle que « homme portant une chemise bleue ». A l’instar de la concurrence, la caméra identifie automatiquement personnes, véhicules, animaux et colis, puis permet d’exporter les vidéos pertinentes en quelques clics. Classique et efficace donc.
Point important : tous les traitements sont effectués localement sur l’appareil. Aucune obligation de passer par un cloud payant pour bénéficier des fonctions avancées. Concrètement, cela signifie que les données restent chez l’utilisateur, toujours un plus non négligeable côté confidentialité.
Prix et disponibilité
La TrackFlex Floodlight WiFi est disponible dès aujourd’hui en France sur le site officiel de Reolink ainsi que sur divers sites marchands. Son prix public conseillé est fixé à 249,99 €.
Toutefois, pour accompagner son lancement, la marque propose actuellement une remise limitée (de 16 %) permettant aux premiers acheteurs de profiter d’un tarif réduit à 209,99€. Une opération promotionnelle qui vise clairement à positionner cette caméra haut de gamme comme une option compétitive face aux acteurs déjà bien installés sur le marché.