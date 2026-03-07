Les caméras de surveillance domestiques n’ont jamais eu autant le vent en poupe. Portées par la démocratisation de la maison connectée, et par une demande croissante de sécurité, elles ont quitté depuis longtemps le simple statut de gadget de luxe pour devenir de véritables sentinelles intelligentes chez de nombreux Français. Résolution 4K, vision nocturne, intelligence artificielle embarquée, le segment est désormais aussi innovant que concurrentiel.

Dans ce paysage, la marque Reolink s’est progressivement imposée comme une référence accessible et ambitieuse. Depuis quelques années, la marque multiplie les modèles, filaires ou sans fil, et soigne autant la qualité d’image que les fonctionnalités logicielles, avec un credo clair : pas d’abonnement obligatoire et un maximum de traitement en local.