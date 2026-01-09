La pièce maîtresse de cette présentation est la Reolink AI Box. Ce boîtier externe, doté de la puce Qualcomm Dragonwing Q8 Series, a pour fonction de traiter les flux vidéo localement, sans recourir au cloud. L'objectif est simple, réduire la latence lors de l'analyse des images et conserver les données au sein du réseau domestique. Plus de confidentialité, c'est plus de confiance de la part des clients.