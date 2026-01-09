Vos caméras se connectent tout le temps au Cloud, et ça n'arrange rien. Alors Reolink a trouvé la solution, une box de stockage local, permettant de réduire la latence des vidéos, mais ce n'est pas tout.
Reolink a présenté une mise à jour importante de son offre de vidéosurveillance. Le constructeur marque une transition vers un traitement de données en local, au lieu du Cloud, avec de nouveaux produits en partenariat avec Qualcomm. Avec ceci, une caméra avec trois objectifs et une définition de 24 MP, pour filmer chaque recoin de votre terrain.
Une box AI pour un système tout en local
La pièce maîtresse de cette présentation est la Reolink AI Box. Ce boîtier externe, doté de la puce Qualcomm Dragonwing Q8 Series, a pour fonction de traiter les flux vidéo localement, sans recourir au cloud. L'objectif est simple, réduire la latence lors de l'analyse des images et conserver les données au sein du réseau domestique. Plus de confidentialité, c'est plus de confiance de la part des clients.
L’intérêt technique de ce hub réside dans sa capacité à interagir avec le matériel déjà existant. En se connectant aux caméras, enregistreurs et hubs domestiques de la marque, la Box IA apporte des capacités d'analyse avancées à des modèles antérieurs qui en étaient dépourvus. En revanche, elle n'est compatible qu'avec les caméras Wi-Fi ou filaires, pas avec les caméras 4G.
Série OMVI : triple optique et suivi synchronisé
Parallèlement à la partie logicielle, Reolink renouvelle son matériel de capture avec la série OMVI. Le modèle X16 PoE constitue le fer de lance de ce renouveau, avec une définition totale de 24 mégapixels répartie sur trois capteurs. La configuration optique associe une vue panoramique à 180 degrés (via deux capteurs totalisant 16 MP) et un module PTZ (Pan-Tilt-Zoom) de 8 MP doté d'un zoom optique 16x.
Ce modèle permet de synchroniser ses objectifs : lorsqu'un mouvement est détecté dans le champ large, la caméra PTZ s'oriente automatiquement pour effectuer un gros plan et suivre le sujet. La mécanique motorisée autorise une rotation horizontale continue sur 360 degrés et une inclinaison verticale de 140 degrés.
Reolink Solar Floodlight Cam : une caméra avec "autonomie infinie ?"
Dans la même logique d'autonomie, une nouvelle caméra projecteur solaire (Solar Floodlight Cam) a été dévoilée. Elle combine un capteur 4 MP, un projecteur de 1000 lumens et un panneau solaire de 3 W.
Si le constructeur indique qu'une heure d'ensoleillement quotidien suffit à son fonctionnement, cette performance reste tributaire de l'exposition géographique et des conditions météorologiques, le dispositif offrant toutefois une réserve de marche de trois mois en l'absence totale de lumière solaire.