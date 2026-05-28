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Déjà que sur les plateformes quand c’est généré par un humain souvent c’est pas fameux … là ils vont encore plus nous « gaver de contenu ». Mais gaver dans les 2 sens du terme … ça risque de se retourner contre eux à un moment. On arrive à un moment où tu mets plus de temps à trouver quelque chose de bien sûr les plateformes qu’à le regarder … je compte plus les soir ou tu lances … tu regardes les membres de ta famille…. Et tu arrêtes pour chercher autre chose !