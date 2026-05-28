Amazon s’apprête à faire entrer l’intelligence artificielle (IA) au cœur de la production de ses films et séries. Le géant vient en effet d’annoncer la mise en place d’un fonds dédié pour financer les contenus générés par IA, et les premiers projets arrivent déjà sur Prime Video.
C’est un fait. L’IA s’impose dans quasiment tous les pans du business d’Amazon, de la logistique en passant par le cloud, l’e-commerce et Alexa. C’est maintenant au tour du divertissement.
Le groupe a ainsi réuni deux de ses divisions phares : Amazon MGM Studios, son bras armé dans le cinéma et les séries, et Amazon Web Services (AWS), son géant du cloud. Ensemble, ils entendent faire de l’IA générative un outil central de la création de contenus. « L'IA déverrouille beaucoup de choses qui ont toujours été trop coûteuses pour nous », estime Albert Cheng, directeur des AI Studios chez Amazon MGM Studios.
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Trois séries animées bientôt disponibles sur Prime Video
Ils lancent donc le GenAI Creators’ Fund, un programme qui offre à des réalisateurs, créateurs et start-up un financement et un accès à ses outils IA, pour produire des contenus « cinématographiques ». L’objectif, selon Amazon, est de démocratiser l’accès à des outils de production de haut niveau.
Les heureux élus pourront expérimenter le Projet Nara, développé par AWS. Celui-ci combine des outils que les professionnels utilisent déjà comme Maya, Blender ou la suite Adobe, avec des modèles d’IA générative tiers et propriétaires. Le tout dans un environnement pensé pour les équipes créatives, du concept jusqu’à l’écran.
Cheng promet ainsi des productions « plus rapides et moins coûteuses » : les trois premiers partenaires ont eu cinq semaines pour boucler leurs pilotes de séries animées, prochainement disponibles sur Prime Video.
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Une tendance dans l’industrie
Toute l’industrie s’y met, et le mouvement semble irréversible. Netflix a récemment lancé INKubator, son propre studio d’animation entièrement propulsé par l’IA générative. YouTube, de son côté, vient de dévoiler une suite d’outils permettant aux créateurs de remixer des vidéos courtes.
« Les outils IA sont là pour renforcer la créativité humaine », insiste Albert Cheng. Les projets du fonds d’Amazon font d’ailleurs tous appel à des acteurs et doubleurs humains. Mais l’entreprise reconnaît elle-même que les créateurs « curieux » à l’égard de l’IA restent peu nombreux dans le secteur, un signe que les résistances sont réelles.
Jeffrey Katzenberg, fondateur de DreamWorks, considère que l’IA pourrait réduire les coûts d’un film d’animation de 90 %. Une promesse qui laisse entrevoir une multiplication rapide des contenus, avec des moyens humains bien moindres. La machine est en marche, qu'on le veuille ou non.