On le sait, Netflix a déjà eu recours à la technologie dans la production de L’Éternaute, série argentine disponible sur la plateforme ; la firme a aussi mis la main sur InterPositive, une start-up spécialisée dans l’IA appliquée à la post-production, fondée par l’acteur et réalisateur Ben Affleck. Et elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.