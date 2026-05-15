Alors qu’Hollywood reste profondément divisé sur l’intelligence artificielle (IA), Netflix choisit de passer à l’offensive. Le géant du streaming serait en train de bâtir en secret INKubator, un studio interne dédié à la production de contenus avec des outils d’IA générative.
On sait que le numéro 1 du streaming expérimente depuis l’IA pour affiner son expérience utilisateur. Mais c’est du côté des contenus que les ambitions semblent désormais les plus marquées.
On le sait, Netflix a déjà eu recours à la technologie dans la production de L’Éternaute, série argentine disponible sur la plateforme ; la firme a aussi mis la main sur InterPositive, une start-up spécialisée dans l’IA appliquée à la post-production, fondée par l’acteur et réalisateur Ben Affleck. Et elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
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Un studio baptisé INKubator
D’après The Verge, Netflix serait en train de constituer discrètement un nouveau studio interne baptisé INKubator, entièrement dédié à la production de contenus animés courts et créés par IA. L’entreprise recrute activement pour parfaire sa structure. Elle est à la recherche de producteurs, d’ingénieurs logiciels ainsi que d’infographistes 3D.
La direction du studio serait confiée à Serrena Iyer, ancienne cadre chez DreamWorks Animation, MRC Studios et A24 Films. Le poste de directeur technique est lui aussi en cours de pourvoi. L’ambition affichée est claire : en faire un studio « natif GenAI, porté par la créativité », selon les termes d’une offre d’emploi publiée en ligne.
Les flux de production reposeraient intégralement sur des outils d’IA générative, avec pour objectif déclaré d’atteindre « une qualité digne du grand écran ».
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Pour quels usages ?
Concrètement, plusieurs pistes se dessinent quant à l’utilisation de ces contenus. Netflix a récemment refondu son application mobile en y intégrant un fil vidéo vertical, à la manière de TikTok, actuellement alimenté par des bandes-annonces et des extraits promotionnels. Des courts métrages générés par IA pourraient, à terme, y trouver naturellement leur place.
Le groupe cherche par ailleurs à s’imposer comme une alternative familiale à YouTube, en attirant des créateurs dédiés aux jeunes audiences. C’est aussi un segment dans lequel l’IA générative pourrait permettre de produire du contenu à grande échelle.
Reste à voir les réactions qui seront suscitées par une telle initiative. Car Netflix devra composer avec des professionnels du secteur pour qui l’IA s’impose comme une ligne rouge, et une menace directe pour leurs métiers.