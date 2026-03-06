Discrètement, Netflix vient d'acquérir InterPositive, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA). Elle promet, malgré tout, de ne pas remplacer les travailleurs humains…
Le numéro 1 du streaming a visiblement décidé de passer à autre chose après son rachat avorté de Warner Bros. « Aujourd'hui, Netflix, annonce l'acquisition d'InterPositive, la société de technologie cinématographique fondée par Ben Affleck qui développe des outils basés sur l'intelligence artificielleB conçus par et pour les cinéastes », a déclaré l'entreprise dans un communiqué partagé ce 5 mars. Pas sûr que l'opération soit vue d'un bon œil à Hollywood.
Offre partenaire
Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
Offre partenaire
Une IA pour la post-production
Car, souvenez-vous, c'est en grande partie l'émergence de l'IA générative qui a provoqué la grève des scénaristes en 2023, l'une des plus importantes dans le monde du cinéma américain. Elle s'était étalée sur plusieurs mois. De son côté, Ben Affleck défend sa start-up : elle n'a pas vocation à générer des acteurs ou des voix.
« Nous devons préserver ce qui rend la narration humaine, à savoir le jugement. Ce jugement qui prend des décennies à se construire, qui s'affine avec l'expérience et que seuls les êtres humains peuvent avoir. Je savais que j'avais une responsabilité envers mes pairs et notre industrie, celle de protéger le pouvoir de la créativité humaine et les personnes qui en sont à l'origine », écrit l'acteur.
Les IA d'InterPositive sont conçues spécifiquement pour les cinéastes en post-production. Concrètement, l'outil ingère les rushes d'un tournage, puis met au point un modèle d'IA propre à ce projet, que le réalisateur peut ensuite utiliser pour effectuer des opérations comme l'étalonnage des couleurs, le re-éclairage de plans, le remplacement de décors ou l'ajout d'effets visuels.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Un signal fort ?
Ainsi, la technologie doit comprendre la logique visuelle et la cohérence éditoriale d'un film en tenant compte des contraintes réelles d'un tournage, comme les plans manquants, les éclairages incorrects ou la distorsion des objectifs, tout en préservant les intentions créatives du réalisateur.
« Nous pensons que les nouveaux outils doivent élargir la liberté créative, et non la restreindre ou remplacer le travail des scénaristes, réalisateurs, acteurs et équipes techniques », assure Bela Bajaria, directrice des contenus chez Netflix.
Un signal fort envoyé à l'industrie : l'IA semble d'installer durablement à Hollywood. À voir, malgré tout, si des postes passeront à la trappe au passage.