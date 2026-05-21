Nitrogen, qui n'a rien à voir avec l'IA de NVIDIA qui farme à votre place, fonctionne par double extorsion. Le groupe chiffre les fichiers de sa victime puis menace de publier les données volées en cas de non-paiement d'une rançon. En février dernier, des chercheurs de la société Coveware ont découvert que les développeurs de Nitrogen avaient laissé une erreur de programmation dans le chiffreur dédié aux serveurs VMware ESXi, au point d'empêcher leur propre déchiffreur de restaurer les fichiers. Autrement dit, une entreprise piégée qui paierait ne récupérerait pas forcément ses données.

Nitrogen n'a pas le poids des plus gros acteurs, mais sa liste de victimes s'allonge depuis 2024. Le groupe réutilise du code issu de la fuite du constructeur Conti 2 et entretient des liens présumés avec l'écosystème ALPHV/BlackCat. Foxconn est hélas, familière des intrusions. En décembre 2020, DoppelPaymer s'en était déjà pris au site de Ciudad Juárez, au Mexique. Les pirates avaient chiffré jusqu'à 1 400 serveurs, détruit 20 à 30 To de sauvegardes et exigé 34 millions de dollars en bitcoins, soit près de 30 millions d'euros. LockBit avait ensuite visé la filiale Foxsemicon en 2022 puis en 2024. Trois grosses attaques en cinq ans, sans compter celle de mai 2026, c'est une cadence plutôt de croisière.

D'où vient cette régularité ? Chez un sous-traitant comme Foxconn, les documents sensibles de dizaines de clients majeurs dorment sur les mêmes serveurs. Ses opérations s'étalent sur 240 sites dans 24 pays, soit donc autant de portes d'entrée potentielles. Et dès que la production s'arrête, les marques en aval attendent leurs commandes. En frappant le fournisseur plutôt qu'Apple directement les attaquants rentabilisent davantage sans effort.

Pour l'heure, Foxconn n'a toujours pas confirmé la disparition effective de données clients de ses serveurs et se refuse à tout commentaire. Nitrogen affirme par ailleurs avoir pillé le site de Houston, dont le périmètre exact n'a jamais été détaillé publiquement.